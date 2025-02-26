الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تشكيل توتنهام المتوقع
تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد مانشستر سيتي، يستضيف توتنهام نظيره فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، مساء اليوم الأربعاء في ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي 

حراسة المرمي: فيكاريو


خط الدفاع: أودوجي، دانسو، جراي، سبينس


خط الوسط: بيرجفال، كولوسيفسكي، بينتانكور


خط الهجوم: سون هيونج، ماتياس تيل، جونسون

 

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي


تنطلق مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام 


تذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 2.
 

توتنهام أمام مانشستر سيتي 

وتعد مباراة الليلة بمثابة الثأر لكتيبة جوارديولا بعدما تعرض مانشستر سيتي لخسارة كبية على ملعب "الاتحاد" أمام توتنهام  بأربعة أهداف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

ويهدف مانشستر سيتي حصد النقاط الثلاث في ظل الصراع المحتدم على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانجليزي، لكنه سيصطدم بطموحات توتنهام، الذي يطمع في مواصلة الصحوة وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعد فوزه على برينتفورد ومانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون.

ويدخل مانشستر سيتي تلك المباراة بعد خسارة يوم الأحد الماضي أمام ليفربول بهدفين دون رد، بينما فاز توتنهام في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون، بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 44 نقطة، في حين أن توتنهام لديه 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي ضد توتنهام توتنهام ضد مانشستر سيتي توتنهام مانشستر سيتي عمر مرموش موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي مانشستر سيتي أمام توتنهام مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام توتنهام أمام مانشستر سيتي

مواد متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام والقنوات الناقلة

بقيادة مرموش وغياب هالاند، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

منهم مانشستر سيتي وآرسنال، 7 أندية إنجليزية ترغب في التعاقد مع محمد صلاح

حديثه مع جوارديولا فتح باب الوجع، رعب في ليفربول من انتقال محمد صلاح إلى مانشستر سيتي

ads

الأكثر قراءة

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

"الكهرباء" تكشف حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

أخبار مصر: ضبط المتهم الرئيسي بمنصة FBC، الزمالك يصعد أحداث مباراة القمة، نقل ريكو للعناية المركزة، شروط ترامب للإقامات الذهبية

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

آخر مستجدات تطور العلاقات المصرية العراقية في عهد السيسي

أحد ضحايا منصة RGA: “اخدت قرض بـ 50 ألف جنيه واتنصب عليا”

منوعات

المزيد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

بعدما أعد الشاي لصديقته، سقوط مهاجم نيجيريا من الطابق الثالث بمركز تسوق في أوغندا

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

الصراط المستقيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 73 من سورة المؤمنون (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان، هل ورد عن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية