تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد مانشستر سيتي، يستضيف توتنهام نظيره فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، مساء اليوم الأربعاء في ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمي: فيكاريو



خط الدفاع: أودوجي، دانسو، جراي، سبينس



خط الوسط: بيرجفال، كولوسيفسكي، بينتانكور



خط الهجوم: سون هيونج، ماتياس تيل، جونسون

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي



تنطلق مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام



تذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 2.



توتنهام أمام مانشستر سيتي

وتعد مباراة الليلة بمثابة الثأر لكتيبة جوارديولا بعدما تعرض مانشستر سيتي لخسارة كبية على ملعب "الاتحاد" أمام توتنهام بأربعة أهداف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

ويهدف مانشستر سيتي حصد النقاط الثلاث في ظل الصراع المحتدم على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانجليزي، لكنه سيصطدم بطموحات توتنهام، الذي يطمع في مواصلة الصحوة وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعد فوزه على برينتفورد ومانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون.

ويدخل مانشستر سيتي تلك المباراة بعد خسارة يوم الأحد الماضي أمام ليفربول بهدفين دون رد، بينما فاز توتنهام في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون، بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 44 نقطة، في حين أن توتنهام لديه 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

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