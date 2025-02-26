آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

وصل عدد الأشخاص الذين وقعوا على عريضة تطالب بسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك بسبب جهوده المزعومة "لمحو" سيادة كندا إلى 250 ألفا الثلاثاء.

وولد أغنى رجل في العالم لعائلة ثرية من جنوب إفريقيا في بريتوريا قبل أن يهاجر إلى كندا ويحصل على جنسيتها من خلال والدته ماي ماسك التي تنحدر من مقاطعة ساسكاتشوان.

جهود ماسك لمحو" سيادة كندا

وتقول العريضة التي فُتحت للتوقيعات في 20 فبراير، إن ماسك "انخرط في أنشطة تتعارض مع المصلحة الوطنية لكندا".

كما تتهم العريضة ماسك، وهو أيضا مواطن أمريكي ومستشار للرئيس دونالد ترامب، بأنه أصبح "عضوًا في حكومة أجنبية تحاول محو السيادة الكندية".

وفي منشور كتبه الإثنين على منصة إكس التي يملكها قبل أن يقوم بحذفه، سخر ماسك من العريضة، مدعيًا أن "كندا ليست دولة حقيقية".

ويعد ماسك من أبرز داعمي ترامب الذي شكك مرارًا بالسيادة الكندية وسخر من السياسيين الكنديين ودعا لأن تصبح كندا ولاية أمريكية.

أوليجارشيين والمتطرفين

وقال النائب الكندي تشارلي أنجوس الذي رعى إطلاق العريضة، إن هذه المبادرة "تمنح الناس فرصة للتعبير عن غضبهم المبرر إزاء القوة المتزايدة للأوليجارشيين والمتطرفين".

وأضاف أنجوس، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الجديد اليساري أن "أشخاصا مثل ايلون ماسك هم أعداء لبلدنا".

دعوات لسحب الجنسية الكندية من ماسك

ولا يمكن للعرائض التي تقدم إلى البرلمان الكندي أن تفرض التزاما باتخاذ أي إجراء، ولكن قد تتلقى ردًّا رسميًّا من الحكومة، علمًا أن البرلمان الكندي معلق حاليا ومن المقرر أن يستأنف أعماله في 24 مارس.

ووفق الحكومة، يمكن إلغاء الجنسية الكندية إذا ارتكب الشخص احتيالًا أو كذب في طلب الهجرة أو خدم في جيش أجنبي يخوض نزاعًا مسلحًا ضد كندا.

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