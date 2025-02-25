تحقيق أمريكي في فيديو تقبيل ترامب قدم إيلون ماسك

تعتزم وزارة الإسكان الأمريكية إجراء تحقيق واتخاذ تدابير تأديبية بعد عرض مقطع فيديو أنشئ على ما يبدو بواسطة الذكاء الاصطناعي على شاشات داخل مقرها في واشنطن يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقبّل قدمي إيلون ماسك، حسبما قال ناطق باسم الوزارة.

عاش الملك الحقيقي

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفيديو الذي بدأ انتشاره قبل أيام على الشبكات الاجتماعية لانتقاد التقارب بين الرئيس الجمهوري والملياردير المكلف بإجراء اقتطاعات جذرية في الميزانية، ظهر "لفترة وجيزة" على شاشات عدة في مقر الوزارة.

وكُتبت عبارة "عاش الملك الحقيقي" بأحرف كبيرة على الصور، في إشارة إلى رسالة حديثة موقّعة بالكلمات نفسها من دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" Truth Social.

وتعتزم وزارة الإسكان التحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عما حصل، وفق ما ذكرت الخدمة الصحفية للوزارة عبر منصة "إكس"، منددة بـ"إساءة استخدام الموارد التي يدفعها دافعو الضرائب".

وردًا على طلب تقدّم به أحد مستخدمي منصة "إكس" لإجراء "تحقيق واتخاذ قرار بالفصل الفوري" بحق المسؤولين عما حصل، أجابت الوزارة عبر حسابها "هذا ما ننوي فعله".

وقالت الناطقة باسم الوزارة كيسي لوفيت لصحيفة "ذي هيل" الأميركية "سنتخذ الإجراء المناسب في حق كل شخص متورط".

وبعد دعمه ترامب سياسيًا وماليًا، برز إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، منذ بداية ولاية ترامب كأحد أقرب مستشاريه.

وفي غضون خمسة أسابيع فقط، منحت الإدارة الأمريكية الجديدة إيلون ماسك وفريقه، المنضوين تحت لواء "لجنة الكفاءة الحكومية" (Doge)، حرية كاملة في تسريح كامل موظفي بعض الإدارات الاتحادية، وخفض الإنفاق العام، وتعليق نشاط الهيئات التنظيمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.