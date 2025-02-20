ستصبح الولاية 51، ترامب يجدد تصريحاته بشأن ضم كندا

في تصريح جديد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثالثة أن كندا قد تصبح قريبًا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حيث أشار ترامب إلى أن كندا مرشحة بقوة لهذا الانضمام، متسائلًا: "لماذا ندفع لكندا ونحن لسنا بحاجة لمنتجاتهم".

زيادة الرسوم الجمركية على كندا

هذه التصريحات تأتي في سياق توترات تجارية بين البلدين، حيث فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم الكندية، مما رفع إجمالي الرسوم على الواردات الكندية إلى 50%.

في المقابل، أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن رفضه لهذه الفكرة، مؤكدًا أن كندا لن تكون جزءًا من الولايات المتحدة.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب هذا الموضوع؛ فقد سبق وأشار إلى إمكانية ضم كندا كولاية أمريكية، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

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