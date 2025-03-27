هل البث المباشر للدروس الدينية يغني عن حضورها في المساجد؟ الأزهر يجيب (فيديو)

أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن استثمار وقتنا في رمضان من أهم الأشياء التي لا يجوز أن نغفل عنها أبدا، لأن الإنسان رأس ماله هو وقته وخصوصا في رمضان.

وأضاف الشيخ "عرفة " لـ “فيتو” أن الله سبحانه وتعالى طلب منا الاجتهاد في الطاعة بشهر رمضان كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يكثر من الطاعة والعبادة في رمضان.

متابعة البث المباشر للدروس الدينية وصلاة التراويح يغني عن حضورها في المساجد

وأشار إلى أن الاجتماع على الطاعة مطلوب كما حثنا رسول الله وقال: “لا تمنعوا إماء الله بيوت الله”، فإن شهر رمضان هو شهر تسبيح واستغفار وقرآن.

دار الإفتاء توضح حكم صلاة التراويح للنساء

وأوضحت دار الإفتاء أن صلاة التراويح في شهر رمضان المُعظَّم من السنن المؤكدة في حقِّ الرجال والنساء على السواء، سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقولِهِ وفعْلِهِ؛ زيادةً في الأجر وتعظيمًا للثواب، فعن أبي بكرٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ » ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ» متفقٌ عليه.

ومن المعلوم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حثَّ على صلاة الجماعة ورغَّب فيها؛ فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان: «صلاة الجماعة تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: «مَن صلَّى لله أربعينَ يومًا في جَماعة يدركُ التكبيرةَ الأولى كُتِبَ له براءتان: براءةٌ منَ النار، وبراءةٌ منَ النفاق».



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