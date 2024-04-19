سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر رسول الله، هناك العديد من الأدعية والأذكار تفك الكرب فمنها ما ورد في القرآن الكريم ومنها ما ورد في السنة النبوية، إلا إن أفضلها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.



الدعاء هو من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله ويحرص على ترديده في كل وقت سواء في صلاته أو حتى خلوته إلى ربه، وذلك لما له من فضل عظيم وخير كثير، فبه تحقق الأمنيات وتلبى الحاجات.

ذكر الله، فيتو

عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد عظمه الله بذكر اسمه في الأذان" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله "، وأيضا في التشهد في الصلاة "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".

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والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهدايا العبد، فإنه كلما كثر العبد من الصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- استولت الهدايا في قلبه، وتكون سببا لغفران الذنوب. ومن فضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أنها تكون سببا عظيما في إجابة الدعاء وقبول الرجاء.

عظمة ذكر رسول الله، فيتو

أهم الأدعية لفهم المذاكرة

ومن أهم الأدعية لفهم المذاكرة قول" اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين والآخرين ومن تبعه إلى يوم الدين، اللهم أكرمني بنور فهمك، وافتح لي أبواب فضلك، ويسرلي خزائن رحمتك".

أن الصلاة على سيدنا محمد مهبط الرحمات وأصلها، ومصدر الخيرات وفيضها، وسراج العقول ونورها ومصباح القلوب وضيائها، تكون سببا لهدايا النفوس وهنائها، وسعادة الأرواح وصفائها.



وأيضا دعاء سيدنا يونس عليه السلام "لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"، وحول فضل هذا الدعاء العظيم في دفع البلاء وفك الكرب، قال سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- إن النبي صلي الله عليه وسلم قال " دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شئٍ قط إلا استجاب الله له".

دعاء سيدنا يونس عليه السلام، فيتو



فضل ذكر رسول الله عليه السلام

فضل الصلاة على النبي، الصلاة على النبي لها فضل كبير وأجر عظيم، فبها نتقرب إلى الله ويرفعنا بها عشر درجات، وهي تشريف إلهي لسيدنا محمد خير ولد آدم إلى يوم الدين.

إن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الطاعات التي يتقرَّب بها الْخَلْقُ إلى الْخَالِقِ؛ لذلك حثَّنا الله تعالى عليها بقوله: " إن اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيهِ عَشْرًا". أخرجه مسلم.

فالصلاة على النبي هي أمر إلهي واجب العمل به مصداقا لقوله تعالى " إن اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

والصلاة على النبي لها فضائل عديدة لا تعد ولا تحصى منها أنها: يرفع الله المصلى عليه عشر درجات ويكتب له عشر حسنات ويمحو عنه عشر سيئات، ويذكر المسلم في الملأ الأعلى.