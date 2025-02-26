الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

أبرزها الأهلي والحرس، حكام مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري

الحكم الدولي محمود
الحكم الدولي محمود ناجي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

حرس الحدود ضد الأهلي

حكام مباراة حرس الحدود والأهلي، فيتو
حكام مباراة حرس الحدود والأهلي، فيتو

مودرن سبورت ضد الجونة

حكام مباراة مودرن سبورت والجونة، فيتو
حكام مباراة مودرن سبورت والجونة، فيتو

الإسماعيلي ضد فاركو

حكام مباراة فاركو والإسماعيلي، فيتو
حكام مباراة فاركو والإسماعيلي، فيتو

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة القلعة الحمراء لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود، اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة.

عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، اكرم توفيق، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس، أشرف بن شرقي، أحمد كوكا، محمد عبد الله.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود اليوم  الأربعاء  ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود،  في الرابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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