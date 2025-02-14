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رياضة

رضا عبد العال: لا يمكن الحكم على بيسيرو مبكرا مع الزمالك

البرتغالي جوزيه
البرتغالي جوزيه بيسيرو، فيتو

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن السويسري كريستيان جروس لم يكن مقنعًا لعدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقرار رحيله عن الفريق صائب بشكل كبير.


وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تأخر في قرار رحيل السويسري جروس لأن الفريق معه لم يكن له بصمة واضحة وقرار تعيينه من البداية كان خطأ لا يغتفر.

 

 البرتغالي جوزيه بيسيرو

وأضاف: “من وجهة نظري أنه ليس من المنطقي الحكم على نجاح البرتغالي جوزيه بيسيرو مع  الزمالك من عدمه إلا بعد مشاهدة الفريق في المباريات”.

 

ووصل البرتغالي جوزيه بيسيرو، إلى القاهرة مساء الخميس، استعدادًا لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

 

وتوصل مجلس إدارة نادي الزمالك، لاتفاق مع بيسيرو لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للسويسري كريستيان جروس.


وجاءت المفاوضات بين إدارة النادي والمدرب البرتغالي بعد دراسة عدة أسماء، قبل أن يتم الاستقرار على بيسيرو لقيادة الفريق. 

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