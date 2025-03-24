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دين ودنيا

الأزهر للفتوى يوضح ضوابط الاستماع للقرآن عبر الهاتف أثناء الصيام (فيديو)

الشيخ عبدالرحمن عبد
الشيخ عبدالرحمن عبد الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

 أكد الشيخ عبد الرحمن عبد الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القرآن كتاب مبارك يقول الله -عز وجل-: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب"، فالقرآن كله رحمة.

ومن هنا يقول الشيخ "عبد الصادق" لـ “فيتو” إن الاستماع للقرآن عبر الهاتف أثناء العمل لا مانع فيه شرعا، ولكن بشروط وضوابط؛ أولها ألا يؤثر على العمل وألا يؤخر الآخرين عن مهام عملهم.

 

هل الاستماع إلى القرآن يغني عن قراءته؟

وأجابت  دار الإفتاء المصرية عن ما إذا كان الاستماع إلى القرآن يغني عن قراءته وقالت: “قراءة القرآن الكريم أو الاستماع لتلاوته كلاهما من أفضل العبادات، وأكدت نصوص الشرع فضلهما وثوابهما، وينبغي على المسلم الجمع بين وجوه الخير، فيقرأ تارة ويستمع تارة أخرى، فإذا لم يستطع القراءة، وكان قادرًا على الاستماع بأن يلقي سمعه، ويحضر قلبه بما يتحقق معه الفهم والتدبر -فلا شك أنه محمودٌ مأجورٌ بإتيانه ما يقدر عليه من ذلك، ومعذورٌ بما عجز عنه، ويتحقق الاستماع لتلاوة القرآن بالكريم بكل ما هو متاح على حسب الطاقة، سواء كان بسماع من يقرأه مباشرة، أو بواسطة مذياع أو تلفاز أو هاتف ونحو ذلك، وبه يحصُل الثواب الموعود”.

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