الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

كأس ملك إسبانيا، برشلونة وأتليتكو يتعادلان 2-2 بعد مرور 30 دقيقة

برشلونة واتليتكو
برشلونة واتليتكو

يتعادل فريق برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-2 بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تقدم أتليتكو بهدفين عن طريق جوليان ألفاريز وانطوان جريزمان في الدقائق 1 و6، وتعادل برشلونة بتسجيله هدفين عن طريق بيدرو غونزاليس لوبيز في الدقيقة 19 وباو كوبارسي في الدقيقة 21.

تشكيل برشلونة  ضد أتلتيكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

 


القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات مسابقة كأس ملك إسبانيا موسم 2024-25، عن طريق شاشة شبكة قنوات إس إس سي السعودية الرياضية المشفرة، على قناة SSC1 HD.

 

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني 2025
موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني 2025

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد

وعلى الصعيد التاريخي التقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في 47 مواجهة سابقة ضمن منافسات كأس الملك، حقق خلالها الفريق الكتالوني 22 فوزا مقابل 16 انتصار لأتلتيكو، فيما انتهت 9 مواجهات بينهما بالتعادل.
وسجل لاعبو برشلونة 93 هدفا في مرمى أتلتيكو مدريد، واستقبلت شباكهم 71 هدفا في منافسات كأس الملك.

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