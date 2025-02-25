فلوسي راحت، إحدى ضحايا منصة FBC بالمنوفية تروي تفاصيل الاستيلاء على أموالها (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا مع إحدى ضحايا منصة FBC بمحافظة المنوفية، لتروي تفاصيل الاستيلاء على أموالها.

قالت أم رحمة بائعة دواجن بمدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية: قمت بدخول المنصة منذ قرابة أسبوع بمبلغ 11300 جنيه، وبعد ذلك أخبروني بأنه حدثت قرصنة على الموقع ومن يريد إعادة فتح الحساب فليقوم بدفع 3 آلاف جنيه.

وأضافت أم رحمة: كنت أشعر بالأمان وقمت باستلاف الأموال، خاصة بعد أن رأيت جميع الجيران يلعبون هذه اللعبة، وبالفعل يحصلون على ربح من 350 لـ 500 جنيه يوميًا، وعندما سألت عن حرمانية الأموال لأنني لم أتعب بها أخبروني بأنني سأشاهد الفيديوهات وسأقوم من خلالها بعمل لايكات وزيادة مشاهدة الموقع لذلك فإنني سأكون ذو ربح حلال.

وأشارت أم رحمة: أخبروني أنه يجب أن يكون لدي أموال على محفظة أولا ويجب أن تكون المحفظة باسمي وأقوم بالدخول على الإعلانات وعمل لايك يوميا خلال 12 ساعة، أقوم بتحديدهم بنفسي لأقوم بالعمل خلالهم، وأنه عندما نضع 11200 سيتم وضع 490 جنيها يوميا، ولو تم وضع 3600 جنيه سأتمكن من الاستفادة من عجلة الحظ، وبعد دفع الـ 3 آلاف جنيه لتفعيل الحساب بدأنا في دخول عجلة الحظ وأكدوا حصولنا على رصيد 219 ألف جنيه، وربحنا مرتين مرة هاتف آيفون بـ 58 ألف جنيه.

وأكملت أم رحمة، أنهم أيضا من أجل عمل بروباجندا حول الشركة طالبوا منا عمل شنطة رمضان بقيمة 1000 جنيه، وسيقومون بإرسال قرابة الـ 5 آلاف جنيه من أجل الشنطة والتصوير بها، وتأكيد أن الشركة هي من قامت بإرسالها لنا، ولكنني لم أبدأ بها مثل البقية ولم أتمكن من سحب أموال أيضا لأنني لم أُقارب الأسبوع في اللعبة.

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