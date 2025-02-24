الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

7 أرقام قياسية جديدة للملك المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي  كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز “ البريميرليج” بعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي.

 

ونجح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال الفوز على مضيفه مانشستر سيتي 2-0 في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

 

ووفقًا لشبكة "سكواكا"، واصل محمد صلاح تحقيق عدد من الأرقام القياسية بعد الهدف والأسيست أمام مانشستر سيتي في قمة البريميرليج.

 

أرقام قياسية لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي 


بات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 40 مساهمة تهديفية في موسمين مختلفين، وحدث ذلك للمرة الأولى موسم 2017-2018 بوصول صلاح إلى 42 مساهمة تهديفية، ما بين الصناعة والتسجيل، قبل أن يصل هذا الموسم لـ41 مساهمة.

كما أصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا، أو أكثر عبر جميع المسابقات، فقد سجل 30 هدفًا، وصنع 21 هدفًا بجميع البطولات.

 

ويعد محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع ضد حامل اللقب في الذهاب والإياب (مانشستر سيتي).

كما قدم صلاح، أسيست في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهي الأكثر من قبل لاعب بموسم واحد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ ليونيل ميسي مع برشلونة في "2014-2015".

وقدم محمد صلاح تمريرات حاسمة هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (16 تمريرة حاسمة).

ويعد صلاح أول لاعب يسجل أكثر من 25 هدفًا، ويصنع أكثر من 15 تمريرة حاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

كما سجل محمد  صلاح  16 هدفًا خارج الأرض هذا الموسم في البريميرليج، وهو رقم قياسي آخر، ليعادل الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه كيفن فيليبس (1999-2000) مع هاري كين في موسم (2022-2023).
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول ومانشستر سيتي مانشستر سيتي

مواد متعلقة

محمد صلاح يواصل التألق في ملاعب أوروبا.. الفرعون يقدم موسما استثنائيا ويقرب ليفربول من تحقيق لقب البريميرليج.. ويعادل الأسطورة ميسي في هذا الرقم

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح رجل مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول أمام مانشستر سيتي وختام الجولة الـ26

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

7 أرقام قياسية جديدة للملك المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

إحالة أوراق أب واثنين من أبنائه بتهمة قتل شقيقتهم وعشيقها للمفتي

أنهى حياة شقيقه وأبنائه، اليوم أولى جلسات محاكمة سفاح كفر الأعصر بالشرقية

أخبار مصر: التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة، الصحة توجه نصيحة هامة للمدخنين، عقوبة على لاعبي الأهلي بسبب القمة

ارتفاع الطماطم والملوخية والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

منوعات

المزيد

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

حريق ضخم يلتهم 100 محل في سوق بطنجة المغربية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية