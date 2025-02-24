7 أرقام قياسية جديدة للملك المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز “ البريميرليج” بعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي.

ونجح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال الفوز على مضيفه مانشستر سيتي 2-0 في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة "سكواكا"، واصل محمد صلاح تحقيق عدد من الأرقام القياسية بعد الهدف والأسيست أمام مانشستر سيتي في قمة البريميرليج.

أرقام قياسية لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي



بات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 40 مساهمة تهديفية في موسمين مختلفين، وحدث ذلك للمرة الأولى موسم 2017-2018 بوصول صلاح إلى 42 مساهمة تهديفية، ما بين الصناعة والتسجيل، قبل أن يصل هذا الموسم لـ41 مساهمة.

كما أصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا، أو أكثر عبر جميع المسابقات، فقد سجل 30 هدفًا، وصنع 21 هدفًا بجميع البطولات.

ويعد محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع ضد حامل اللقب في الذهاب والإياب (مانشستر سيتي).

كما قدم صلاح، أسيست في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهي الأكثر من قبل لاعب بموسم واحد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ ليونيل ميسي مع برشلونة في "2014-2015".

وقدم محمد صلاح تمريرات حاسمة هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (16 تمريرة حاسمة).

ويعد صلاح أول لاعب يسجل أكثر من 25 هدفًا، ويصنع أكثر من 15 تمريرة حاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

كما سجل محمد صلاح 16 هدفًا خارج الأرض هذا الموسم في البريميرليج، وهو رقم قياسي آخر، ليعادل الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه كيفن فيليبس (1999-2000) مع هاري كين في موسم (2022-2023).



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