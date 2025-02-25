الدوري الإنجليزي، وولفرهامبتون يتعادل 1-1 مع فولهام بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة وولفرهامبتون أمام فولهام بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فولهام بهدف أول في الدقيقة الأولى عن طريق ريان سيسينون، ثم تعادل وولفرهامبتون في الدقيقة جواو جوميز في الدقيقة 18

أعلن ماركو سيلفا المدير الفني لـ فولهام، وفيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة وجاءت كالتالي:

تشكيل وولفرهامبتون ضد فولهام

تشكيل فولهام ضد وولفرهامبتون

ويتصدر ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة ال27 المقرر بدايتها اليوم وانتهائها الخميس المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ27

1- ليفربول 64 نقطة

2- آرسنال 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- مانشستر سيتي 44 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

6- بورنموث 43 نقطة

7- تشيلسي 43 نقطة

8- أستون فيلا 42 نقطة

9- برايتون 40 نقطة

10- فولهام 39 نقطة

11- برينتفورد 37 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 33 نقطة

13- كريستال بالاس 33 نقطة

14- إيفرتون 31 نقطة

15- مانشستر يونايتد 30 نقطة

16- وست هام يونايتد 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

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