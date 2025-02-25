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رياضة

الدوري الإنجليزي، وولفرهامبتون يتعادل 1-1 مع فولهام بالشوط الأول

وولفرهامبتون، فيتو
وولفرهامبتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة وولفرهامبتون أمام فولهام بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فولهام بهدف أول في الدقيقة الأولى عن طريق ريان سيسينون، ثم تعادل وولفرهامبتون في الدقيقة جواو جوميز في الدقيقة 18

أعلن ماركو سيلفا المدير الفني لـ فولهام، وفيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة وجاءت كالتالي:

تشكيل وولفرهامبتون ضد فولهام  

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Starting eleven. Sa 22 Semedo c Doherty 4 Bueno 24 Toti 3 Ait-Nouri 7 Andre 8 J. Gomes 27 Bellegarde Munetsi 10 Cunha SUDU DEBET GambleAware DEBET Substitutes. Johnstone. Traore Strand Larsen. Doyle Sarabia. Djiga Lima Pond. Mane‎‏'‏‏

تشكيل فولهام ضد وولفرهامبتون 

XI: Leno, Castagne, Diop, Andersen, Cuenca, Sessegnon, Lukić, Berge, Andreas, Muniz, Adama Subs: Benda, Bassey, Robinson, Reed, Cairney, King, Willian, Iwobi, Raúl

ويتصدر ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة ال27 المقرر بدايتها اليوم وانتهائها الخميس المقبل. 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ27

1- ليفربول 64 نقطة 
2- آرسنال 53 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- مانشستر سيتي 44 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
6- بورنموث 43 نقطة
7- تشيلسي 43 نقطة
8- أستون فيلا 42 نقطة
9- برايتون 40 نقطة
10- فولهام 39 نقطة
11- برينتفورد 37 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 33 نقطة
13- كريستال بالاس 33 نقطة
14- إيفرتون 31 نقطة
15- مانشستر يونايتد 30 نقطة
16- وست هام يونايتد 30 نقطة
17- وولفرهامبتون 22 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط

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الدوري الانجليزي وولفرهامبتون فولهام مباراة وولفرهامبتون أمام فولهام ملعب سيلهرست بارك

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