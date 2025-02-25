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الصحة: نجاح عمليات أشعة تشخيصية وتداخلية بمستشفى العاصمة الإدارية بمشاركة خبير فرنسي

الفريق الطبي
الفريق الطبي

 أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح إجراء مجموعة من الأشعات التشخيصية والتداخلية بمستشفى العاصمة الإدارية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بمشاركة الخبير الفرنسي روماريك لوفري، رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمستشفى الجامعي بورجوندي في فرنسا.

 

مناظرة وعلاج عدد من الحالات من مختلف محافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة  الصحة والسكان، أنه تم مناظرة وعلاج عدد من الحالات من مختلف محافظات الجمهورية وشملت الحالات حالتين من محافظة أسيوط تعانيان من متلازمة احتقان الحوض، وهي حالة تسبب آلامًا مزمنة بالحوض ونزيفًا، حيث جرى علاجهما بحقن مواد صمغية مجلطة وملفات حلزونية.

 

وأضاف عبدالغفار أن حالة أخرى كانت تعاني من تضخم حميد في البروستاتا، وتم علاجها باستخدام القساطر متناهية الصغر وإغلاق الشرايين المغذية للبروستاتا من خلال مادة صمغية مجلطة، كما تم مناظرة وعلاج حالتين أخريين تعانيان من تشوهات في الأوعية الدموية عالية التدفق؛ الأولى في الذراع الأيمن والثانية في منطقة الظهر، وهما من محافظتي الإسكندرية والدقهلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس ٔالهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشددًا على حرصها على توفير رعاية طبية متكاملة ومتميزة وفقًا لأحدث البروتوكولات العلمية العالمية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على توفير المستلزمات الطبية الدقيقة والحديثة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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وفي السياق ذاته، لفت الدكتور رمزي منير، مدير مستشفى العاصمة الإدارية، إلى أن المستشفى تمتلك إمكانيات ضخمة ومتقدمة تتماشى مع أحدث معايير الجودة العالمية، مشيرا  إلى أن اليوم العلمي، الذي أقيم بحضور الخبير الفرنسي، شهد مشاركة متميزة من عدد من الكوادر الطبية من مختلف المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، إضافة إلى ممثلين من الجامعات المصرية.

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الارتقاء بمستوى الخدمات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المستلزمات الطبية متلازمة احتقان الحوض وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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