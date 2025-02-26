مباريات نارية في الجولة الـ 16 بالدوري الممتاز.. صراع ثلاثي على الصدارة.. ومدربين جدد يظهران مع المصري وسيراميكا

الدوري المصري، تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز، وسط ترقّب كبير من جماهير الكرة المصرية، حيث تشهد المواجهات صدامات نارية قد تغيّر شكل المنافسة على القمة.

يدخل بيراميدز، متصدر جدول الترتيب اختبارًا صعبًا أمام مضيفه الاتحاد السكندري، في لقاء يسعى فيه الفريقان إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقفيهما في المسابقة.

أما الأهلي صاحب المركز الثاني، فيواجه حرس الحدود في مواجهة تبدو نظريًا في متناول المارد الأحمر ولكنها غير مضمونة في ظل أداء فريق حرس الحدود بالموسم الحالي تحت قيادة محمد يوسف، كما أن أي تعثر للأهلي قد يمنحه المزيد من الصعوبات في سباق القمة.

من جانبه، يطمح الزمالك، ثالث الترتيب، إلى الزحف نحو الصدارة عندما يواجه فريق زد، في لقاء يحمل تحديًا خاصًا للفارس الأبيض بعد تعادلين متتاليين تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وتنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية على رأسها حرس الحدود ضد الأهلي.

الأهلي والزمالك

ظهور مدربين جدد مع المصري وسيراميكا كليوباترا

وتشهد تلك الجولة ظهور مدربين مع أندية جديدة، فيتواجد التونسي أنيس بوجلبان مع المصري البورسعيدي، بعد ان تم التعاقد معه رسميا لمدة موسم ونصف الموسم، وعلي ماهر الذي سيقود سيراميكا كليوباترا.

ترتيب فرق الدوري المصري قبل الجولة الـ 16

يتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 16 بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف.

1- بيراميدز 36 نقطة

2- الأهلي 33 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 24 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- زد اف سي 19 نقطة

10- بتروجيت 19 نقطة

11- فاركو 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- سموحة 17 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- الجونة 13 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 16

1 - إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2 - أسامة فيصل، البنك الأهلي، 7 أهداف

3 - عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف

3- ناصر منسي، الزمالك، 6 أهداف

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة،5 أهداف

5- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

6- مصطفى فتحي، بيراميدز، 4 أهداف

6- إبراهيم عادل، بيراميدز، 4 أهداف

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

الأربعاء 26 فبراير

حرس الحدود ضد الأهلي - 4 مساءً - ستاد الجيش ببرج العرب

مودرن سبورت ضد الجونة - 4 مساءً - ستاد القاهرة

الاسماعيلي ضد فاركو - 7 مساءً - ستاد الاسماعيلية

الخميس 27 فبراير

سموحة ضد المصري - 4 مساءً - ستاد السويس الجديد

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي - 4 مساءً - ستاد جهاز الرياضة العسكري

الزمالك ضد زد - 7 مساءً - ستاد القاهرة الدولي

الجمعة 28 فبراير

غزل المحلة ضد إنبي - 4 مساءً - ستاد المحلة

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 7 مساءً - ستاد الاسكندرية

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 7 مساءً - ستاد هيئة قناة السويس

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.





مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.





وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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