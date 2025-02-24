الدوري المصري، 3 مدربين يسجلون الظهور الثاني في موسم واحد

الدوري المصري، شهدت منافسات الدوري المصري تبادل الأدوار بين أكثر من مدير فني آخرهم علي ماهر بعدما تولي تدريب سيراميكا كليوباترا بعد ساعات من رحيله من تدريب المصري.

وانتقل علي ماهر والقبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو وطلعت يوسف للتدريب بين ناديين مختلفين في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتولى بابا فاسيليو قيادة الاتحاد السكندري في بداية الموسم قبل أن يقود غزل المحلة.

كما تولى طلعت يوسف في بداية الموسم مودرن سبورت ثم قاد الاتحاد السكندري بعد ذلك.

ونفس الأمر بالنسية لعلي ماهر والذي يبدأ الموسم الحالي مع المصري البورسعيدي ثم أقيل من منصبه ليتولى بعدها بساعات قليلة قيادة سيراميكا كليوباترا.



واحتفظت 10 أندية بالدوري المصري بمدربيها حتى الآن ولكن 8 أندية لجأت للتغيير وهم الزمالك والمصري وسيراميكا كليوباترا والاتحاد ومودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي والإسماعيلي.

وسجل أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا الضحية رقم 11 في مسلسل رحيل المدربين من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور الجولة الـ 15.

وشهد الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حركة تغيير المدربين مرتين في نادي غزل المحلة برحيل أحمد عيد عبد الملك وتولي شوقي غريب ثم رحيل شوقي غريب وتولي القبرصي بابا فاسيليو، ونفس الأمر لنادي مودرن سبورت بعد رحيل طلعت يوسف وتولي الفرنسي فرانك دوما ثم رحيل المدرب الفرنسي مؤخرا ليكتب مودرن التغيير الثاني وتكرر الأمر مع نادي الزمالك بعد رحيل جوزيه جوميز وتولي جروس، ثم رحيل جروس وتولي بيسيرو.

وشملت حركة تغييرات المدربين في الدوري المصري هذا الموسم رحيل سيد ياسين مدرب إنبي بعد قرار إدارة النادي البترولي ليتولى مدير الكرة محمد إسماعيل قيادة الفريق البترولي بدلًا منه، ثم رحل أحمد عيد عبد الملك عن غزل المحلة ليتولى شوقي غريب تدريب الفريق، ثم رحل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك ليتم التعاقد مع كريستيان جروس، ورحل طلعت يوسف عن مودرن سبورت وتولى بدلًا منه الفرنسي فرانك دوماس، ثم رحيل بابا فاسيليو عن تدريب الاتحاد السكندري، ثم رحل الكابتن شوقي غريب عن تدريب غزل المحلة وتولي بابا فاسيليو، ثم رحل الفرنسي فرانك دوما عن تدريب مودرن سبورت وتولي عبد الحق بن شيخة تدريب الفريق خلفا له، ثم رحل حمد إبراهيم عن تدريب الاسماعيلي وتولي عماد سليمان، ثم رحيل السويسري جروس عن تدريب الزمالك وتولي جوزيه بيسيرو تدريب الزمالك، وأخيرا رحل كلا من علي ماهر عن تدريب المصري البورسعيدي وأيمن الرمادي عن تدريب سيراميكا كليوباترا.

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