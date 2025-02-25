الثلاثاء 25 فبراير 2025
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محافظات

الغرفة التجارية بدمياط وهيئة التأمينات الاجتماعية تبحثان سبل التعاون لتيسير الخدمات لأصحاب الأعمال

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية ومدير التأمينات الاجتماعية بدمياط، فيتو

عقد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، اجتماعًا مع  زكريا عزب، مدير عام هيئة التأمينات الاجتماعية بالمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والعمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال في المحافظة.

 

تناول الاجتماع عدة موضوعات هامة

تناول الاجتماع عدة موضوعات هامة، من بينها:  تبسيط إجراءات التأمين على العمال لضمان سهولة التسجيل والاستفادة من الخدمات.
و توعية أصحاب الأعمال بأهمية التأمين الاجتماعي وحقوق العمال وواجباتهم.

وحل المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في تعاملاتهم مع هيئة التأمينات الاجتماعية.

مبادرات لدعم أصحاب الأعمال

أكد  محمد فايد أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية وهيئة التأمينات، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية تعمل دائمًا على دعم التجار وتذليل أي معوقات تواجههم، باعتبارها "بيت التاجر الدمياطي".

 

رئيس الغرفة التجارية ومدير التأمينات الاجتماعية بدمياط لبحث المشاكل  التي تواجه أصحاب الأعمال في المحافظة.
رئيس الغرفة التجارية ومدير التأمينات الاجتماعية بدمياط لبحث المشاكل  التي تواجه أصحاب الأعمال في المحافظة.

 

كما طالب بأهمية إنشاء مكتب للتأمينات داخل مبنى الغرفة التجارية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، موضحًا أن الغرفة لديها مكان مؤهل للعمل فور موافقة الهيئة. وفي انتظار تنفيذ هذا القرار، كلف رئيس الغرفة مكتب الشؤون الاقتصادية بتخصيص مكتب للشكاوى الخاصة بالتأمينات في الدور الخامس من خلال، التواصل على الرقم 01125000560.

التأمينات الاجتماعية: التزام بالتطوير والتسهيل

 

من جانبه، أكد  زكريا عزب، مدير عام هيئة التأمينات الاجتماعية، على حرص الهيئة على تطوير خدماتها وتسهيل الإجراءات لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الغرفة التجارية لتحقيق هذه الأهداف.

لجنة مشتركة لحل المشكلات

في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال واقتراح الحلول المناسبة لضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع التجاري في دمياط.

 

 

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