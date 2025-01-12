الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجارية دمياط تبحث ضبط الأسعار وزيادة المعروض قبل شهر رمضان

اجتماع غرفة دمياط
اجتماع غرفة دمياط وجهاز حماية المستهلك، فيتو

استقبل المهندس محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وفدًا من جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء إبراهيم مكي، رئيس منطقة القناة ودمياط بجهاز حماية المستهلك، وبحضور شيماء فهمي، مديرة فرع الجهاز بدمياط، ومجموعة من التجار بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

تناول الاجتماع مناقشة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وآليات ضبط وضع الأسعار والإعلان عنها، مع تنظيم العلاقة بين التاجر والبائع والمستهلك لضمان التوازن في السوق المحلي.

حضر الاجتماع كل من مسعد الرداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس شعبة الأثاث، أحمد أمين عبد الغني، الأمين العام للغرفة التجارية،وليد الشناوي، مدير الشئون الاقتصادية بالغرفة.

وقال محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تعمل على عدة محاور أساسية تشمل  ضبط الأسواق: من خلال مراقبة الأسعار والإعلان عنها بوضوح، وكذلك  حل شكاوى المواطنين: لضمان حماية حقوق المستهلكين.

«غرفة دمياط »: خطة لتوافر السلع الإستراتيجية وزيادة المعروض خلال رمضان

 

وأكد فايد أنه ضمن أهداف الغرفة تلك الفترة تنظيم العلاقة التجارية بين أطراف العملية الشرائية (التاجر، البائع، المستهلك).

وتابع نعمل على توفير السلع الأساسية ودعم زيادة المعروض، خاصة المواد الغذائية وضرورة توافرها خلال شهر رمضان  لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر خاصة السلع الاستراتيچية مثل الأرز والسكر والزيت.

اجتماع غرفة دمياط وجهاز حماية المستهلك 
اجتماع غرفة دمياط وجهاز حماية المستهلك 

وكشف فايد عن استراتيجية رمضان القادمة، حيث وجه دعوة للتجار، خصوصًا العاملين في مجال المواد الغذائية والعطارة، للاتفاق على خطة عمل تضمن توفير السلع وزيادة المعروض بأسعار مناسبة. كما ناقش الاستعدادات لإطلاق معارض "أهلًا رمضان" وسوق اليوم الواحد، والتي تهدف إلى تقديم السلع بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توعية التجار والمستهلكين بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لضمان تحقيق العدالة في السوق، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضبط أي مخالفات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال شهر رمضان الغرفة التجارية بدمياط تخفيف العبء عن المواطنين حماية حقوق المستهلك دمياط قانون حماية المستهلك رقم 181 منطقة القناة محمد عبد اللطيف مجلس إدارة الغرفة التجارية حقوق المستهلك

مواد متعلقة

غرفة دمياط التجارية تدعو المواطنين لزيارة معرض تراثنا (صور)

الدليل القرآني على فرعونية الهكسوس

محافظ الإسماعيلية: المساجد حلقة وصل بين المسئولين والمواطنين

دعم السلع والوقود.. خطة الدول لشراء السلم الاجتماعي.. برامج الأقل دخلًا سلاح بريطانيا وأمريكا لمساندة الفقراء.. وفرنسا تتدخل وقت الأزمات

البراءة من تهمة وهمية

بيزنس الزي المدرسي.. التيشيرت بـ600 جنيه.. وشعبة الملابس: موسم المدارس يؤدي لرواج في القطاع

تفاصيل اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، رئيس الوزراء يكلف بتوفير أماكن لإقامة معارض دائمة، ارتفاع أسعار البيض والعدس وبعض الخضراوات، نظام معلوماتي للمراقبة ومكافحة الاحتكار

بشرى سارة للمواطنين، قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن أسعار السلع
ads

الأكثر قراءة

الحرائق تحاصر منزلها، فاروق الباز: بنتي في لوس أنجلوس وبنحاول نساعدها (فيديو)

بعد تطاول إرهابيين على مصر، عمرو أديب يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشرع

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس

ردا على الهجوم، التعليم تكشف سبب إدراج التربية الدينية بالمجموع في "البكالوريا"

مصرع وإصابة 70 شخصا في انفجار محطة لتعبئة الغاز وسط اليمن (فيديو)

سرقة توك توك وراء العثور على جثة ملقاة داخل جوال بترعة السنطة

بعد رفض الأهلي عودته، وكيل القندوسي يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

اشتباكات بين المتظاهرين المستوطنين وشرطة الاحتلال في تل أبيب (فيديو)

منوعات

المزيد

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما

محتال يجمع 2.5 مليون دولار من بيع ماء زمزم مغشوش في تركيا

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

تعرف على سعر السكر اليوم السبت في الأسواق

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

المزيد

انفوجراف

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

معنى «بادون»، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة الأحزاب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية