تجارية دمياط تبحث ضبط الأسعار وزيادة المعروض قبل شهر رمضان

استقبل المهندس محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وفدًا من جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء إبراهيم مكي، رئيس منطقة القناة ودمياط بجهاز حماية المستهلك، وبحضور شيماء فهمي، مديرة فرع الجهاز بدمياط، ومجموعة من التجار بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

تناول الاجتماع مناقشة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وآليات ضبط وضع الأسعار والإعلان عنها، مع تنظيم العلاقة بين التاجر والبائع والمستهلك لضمان التوازن في السوق المحلي.

حضر الاجتماع كل من مسعد الرداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس شعبة الأثاث، أحمد أمين عبد الغني، الأمين العام للغرفة التجارية،وليد الشناوي، مدير الشئون الاقتصادية بالغرفة.

وقال محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تعمل على عدة محاور أساسية تشمل ضبط الأسواق: من خلال مراقبة الأسعار والإعلان عنها بوضوح، وكذلك حل شكاوى المواطنين: لضمان حماية حقوق المستهلكين.

«غرفة دمياط »: خطة لتوافر السلع الإستراتيجية وزيادة المعروض خلال رمضان

وأكد فايد أنه ضمن أهداف الغرفة تلك الفترة تنظيم العلاقة التجارية بين أطراف العملية الشرائية (التاجر، البائع، المستهلك).

وتابع نعمل على توفير السلع الأساسية ودعم زيادة المعروض، خاصة المواد الغذائية وضرورة توافرها خلال شهر رمضان لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر خاصة السلع الاستراتيچية مثل الأرز والسكر والزيت.

اجتماع غرفة دمياط وجهاز حماية المستهلك

وكشف فايد عن استراتيجية رمضان القادمة، حيث وجه دعوة للتجار، خصوصًا العاملين في مجال المواد الغذائية والعطارة، للاتفاق على خطة عمل تضمن توفير السلع وزيادة المعروض بأسعار مناسبة. كما ناقش الاستعدادات لإطلاق معارض "أهلًا رمضان" وسوق اليوم الواحد، والتي تهدف إلى تقديم السلع بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توعية التجار والمستهلكين بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لضمان تحقيق العدالة في السوق، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضبط أي مخالفات.

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