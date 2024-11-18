غرفة دمياط التجارية تنظم ورشة عمل عن أساسيات التصدير

أقامت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، ورشة العمل الثانية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، وذلك تحت عنوان (أفريقيا.. السوق الكبير للمنتجات المصرية) من أجل التعرف على أساسيات التصدير لدول العالم وخاصة الدول الأفريقية في مجال الأثاث.

محمد عبد اللطيف: اهتمام الغرفة في المرحلة الحالية بالتوسع في دعم المُصنعين من الناحية التسويقية

وافتتح محمد عبداللطيف فايد رئيس الغرفة أعمال ورشة العمل بكلمة ترحيبية بالحضور، موضحًا اهتمام الغرفة في المرحلة الحالية بالتوسع في دعم المُصنعين من الناحية التسويقية داخليًا من خلال المعارض بالمحافظات وخارجيًا من خلال ورش العمل التي تساعد المصنعين وترفع من قدراتهم التصديرية وتعريفهم بما تقدمة كافة الجهات الداعمة للتصدير.

جاء ذلك في حضور الدكتور سلامة الجحر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة الأثاث وعز الدين كامل رئيس فرع هيئة تنمية الصادرات بدمياط.

ورشة عمل بالغرفة التجارية بدمياط عن التصدير

وتضمنت الورشة الكثير من المعلومات الهامة حيث تحدثت نورهان العناني مدير تطوير الأعمال بالشركة المصرية لضمان الصادرات عن دور الشركة في تأمين مستحقات المصدرين المصريين في عقود التصدير بشكل يقلل من مخاطر عدم السداد ويدعم التوسع في التصدير ومنح التسهيلات في الدفع بما يدعم زيادة الصادرات المصرية.

آليات التصدير للدول الافريقية

وتحدث هيثم حيدر المشرف على وحدة التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية بهيئة تنمية الصادرات عن التوجيه التصديري لتوعية الشركات المصرية بآليات التصدير للدول الافريقية، موضحا حجم التبادل التجاري بين مصر وافريقيا وكذا حجم صادرات مصر من الاثاث للسوق الافريقي وحجم واردات افريقيا من الاثاث من دول العالم..

كما عرض الدكتور محمد العاصي مدرس الاقتصاد بمعهد راية للإدارة والتجارة الخارجية عرضًا ثريًا لكافة المعلومات الخاصة بلوجيستيات التجارة مع افريقيا وطرق الشحن البري والجوي وكذلك اسباب ارتفاع تكاليف الشحن داخل افريقيا.

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