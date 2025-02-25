نجاح عملية ولادة قيصرية لإنقاذ قطة في الغربية (صور)

تمكن فريق أطباء وحدة الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطرى بـ محافظةالغربية من إجراء عملية توليد قيصرية ناجحة لقطة تبلغ من العمر ٥ سنوات، وذلك بعد تعسر ولادتها الطبيعية.

وقد قامت بإجراء العملية الجراحية الدكتورة فاطمة العسال، حيث تم التعامل مع الحالة بدقة واحترافية، مع متابعة الوضع الصحي للقطة بعد العملية، والتأكد من استقرار حالتها الصحية، وتقديم العلاج والرعاية البيطرية اللازمة لضمان تعافيها.

وأكدت مديرية الطب البيطري بـ محافظة الغربية استمرارها في تقديم الدعم الكامل والرعاية الطبية المتكاملة للحيوانات الأليفة، مشددة على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء البيطريون في الحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات.

ممم

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