وكيل أوقاف الغربية لـ"ڤيتو": 4 آلاف مسجد لصلاة التراويح دون التقيد بمدة محددة

أعلن الدكتور نوح العيسوى، وكيل وزارة أوقاف الغربية، عن الانتهاء من تجهيز جميع المساجد والزوايا التي تقام بها صلاة الجمعة لاستقبال صلاة التراويح والتي وصلت عددها 4 آلاف مسجد، بالإضافة إلى تجهيز 727 مسجدًا لصلاة التهجد، و621 مسجدًا لصلاة الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك.

دون التقيد بمدة محددة

وأكد الدكتور العيسوى أن صلاة التراويح ستُقام في جميع مساجد الغربية دون التقيد بمدة محددة، موضحًا أن صلاة التراويح سُنّة، ولكن تجمع المصلين واتحادهم فرض، لذا سيكون لكل إمام الحرية في تحديد مدة الصلاة داخل مسجده بالتوافق مع المصلين في المناطق المختلفة.

تنظيم برنامج تلاوات قرآنية

كما أشار وكيل أوقاف العربية إلى إقامة الاحتفالات الدينية الخاصة بشهر رمضان، مثل احتفالية غزوة بدر وليلة القدر، وعقد جميع المقارئ القرآنية طوال الشهر الفضيل وسيتم تنظيم برنامج تلاوات قرآنية بالمساجد الكبرى، بالإضافة إلى إقامة ملتقى فكري يوميًا عقب صلاة العشاء بمسجد سيدي أحمد البدوي، يحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات وأئمة الأوقاف.

ملتقى فكري يومي

وأضاف وكيل أوقاف الغربية أنه سيتم أيضًا عقد ملتقى فكري يومي عقب صلاة العشاء بالمسجد الكبير بكل إدارة، بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين، إلى جانب دورة متخصصة عن فقه الصيام للسادة الأئمة من جميع الإدارات، يحاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعات.

درسًا منهجيًا للأئمة والواعظات

وسيُقام ملتقى فكري للواعظات بمسجد سيدي أحمد البدوي عقب صلاة الظهر يوميًا، و57 درسًا منهجيًا للأئمة والواعظات كل إمام في مسجده. كما سيتم تنظيم ندوات المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف في 47 مسجدًا عقب صلاة العصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بالإضافة إلى لقاء الطفل عقب صلاة العصر يوم الخميس أسبوعيًا.

وفي إطار نشر العلم والذكر، ستُقام مجالس العلم والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 50 مسجدًا عقب صلاة العصر يوم الخميس من كل أسبوع، فضلًا عن الدروس اليومية عصرًا من الأحد إلى الخميس بجميع المساجد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز الأجواء الروحانية لشهر رمضان، ودعم نشر الثقافة الدينية المعتدلة، وتشجيع المصلين على التقرب إلى الله في هذا الشهر الفضيل.



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