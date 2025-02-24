وكيل أوقاف الغربية يوجه بضرورة تهيئة جميع المساجد لاستقبال شهر رمضان (صور)

عقد اليوم الاثنين الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية، اجتماعًا موسعًا بالسادة مديري الإدارات الفرعية بديوان عام المديرية.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد عبد الغني صولة مدير الدعوة والشيخ عطا محمد عطا بسيوني، مدير شئون الإدارات.

وخلال الاجتماع، رحب وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية بمديري الإدارات الفرعية على مستوى المديرية، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد خدمة لديننا ووطننا، مشيرًا إلى أن التفاني في العمل والإخلاص فيه هما أساس التقدم.

وأكد وكيل أوقاف الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق القواعد المنظمة للعمل الإداري والدعوي، مشددًا على أهمية الاهتمام ببيوت الله، مبنى ومعنى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما أشار إلى أهمية ضبط العمل الإداري والدعوي خلال الشهر الفضيل، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للمساجد والأنشطة القرآنية والدعوية التي تُؤدى بها.

وفي ختام الاجتماع، ناقش وكيل أوقاف الغربية خطة سير عمل كل إدارة خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق لضمان أداء متميز وخدمة راقية لرواد المساجد.

يأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحرصها على تهيئة المساجد لتوفير الأجواء الروحانية والدعوية الملائمة للمصلين.

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