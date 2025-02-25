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خارج الحدود

أكسيوس: ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط يؤجل زيارته للمنطقة

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن عن مصدر أمريكي، بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أرجأ زيارته إلى المنطقة لعدة أيام.

 

تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وكان موقع «أكسيوس»، ذكر أن المبعوث الأمريكي يصل إلى منطقة الشرق الأوسط يوم الأربعاء، في محاولة لتمديد المرحلة الأولى من صفقة الأسري واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت ويتكوف، فى تصريحات سابقة لشبكة “ سي إن إن” الأمريكية، إلى أنه سيزور الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري، مرجحًا أن تتم الزيارة الأربعاء؛ بهدف التفاوض بشأن الاتفاق بين حركة المقاومة حماس وإسرائيل.

الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق التبادل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين 

وكانت حركة حماس طالبت الوسطاء والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق التبادل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من دون أي تأخير.

واعتبرت أن “تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكشف مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”، مؤكدة أن تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف إلى التهرب من التزامات الاتفاق.

 

إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني

وكان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكن نتنياهو قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما قاله عن انتهاكات من قبل حماس.

وزعم مكتب نتنياهو يوم السبت، إنه في ضوء الانتهاكات المتكررة من قبل حماس، بما في ذلك المراسم التي تذل رهائننا والاستغلال الساخر لرهائننا لأغراض دعائية، فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفسطينيين الذي كان مخططا له أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التاليين، وبدون المراسم المهينة.

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