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خارج الحدود

حماس تتنصل من تصريحات أبو مرزوق: لا يمثل موقف الحركة ومتمسكون بسلاحنا

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قال الناطق باسم حماس حازم قاسم، مساء اليوم الإثنين، إن الحركة متمسكة بسلاحها وإن ما نسبت لأبو مرزوق من تصريحات لا تمثل موقف الحركة، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

 

لو علمت بحجم دمار 7 أكتوبر لعارضته

وفي اعتراف غير مسبوق لحركة حماس بشأن هجوم 7 أكتوبر، أكد نائب رئيس حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، أنه كان سيعارض الهجوم لو علم بالدمار الذي سيلحق بالقطاع الساحلي.

وبحسب شبكة «العربية»، قال أبو مرزوق في مقابلة مع "نيويورك تايمز"، "لو كنت أعلم حجم الدمار الذي سينتج عن هجوم 7 أكتوبر 2023 لكنت عارضته"، مضيفًا "إن معرفة العواقب كانت ستجعل من المستحيل دعمه".

وتابع: "لم يكن لدينا علم مسبق بخطة 7 أكتوبر لكن أنا وقادة حماس أيدنا الاستراتيجية العامة للهجوم على إسرائيل".

 

مستعدون للتفاوض حول السلاح

كما قال إن هناك استعدادا معينا لدى حماس للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في غزة. وهي نقطة خلافية في المفاوضات مع إسرائيل، متخذًا بذلك موقفا رفضه بعض مسؤولي الحركة الفلسطينية.

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