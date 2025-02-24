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مياه الغربية: استمرار الجولات التفقدية لمتابعة حسن سير العمل

استمرار الجولات التفقدية
استمرار الجولات التفقدية لمتابعة حسن سير العمل

قام الدكتور المهندس حمـدى محمـد شـطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ محافظة الغربية والعضو المنتدب، بجولة تفقدية لفرع الشركة بمركز ومدينة سمنود لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر المستجدات. 

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وبدأت الجولة بتفقد محطة مياه الراهبين النقاليوالإرتوازي والتي تعمل بطاقة تصميمية وقدرها 6000م٣/يوم، وأيضا تفقد محطة المرشحة بسمنود والتي تعمل بطاقة تصميمية ٤٣٢٠٠م٣/يوم لخدمة أهالي مركز مدينة سمنود.

وأكد خلال الزيارة الإهتمام بخطط معايرة أجهزة القياس الموجودة بالمحطة للوقوف علي كفاءة المحطة وكذلك نظام الطرق المائية الموجودة بالمحطة للحفاظ علي شبكات المياه وإستقرارها، وأيضا المتابعة والمراقبة الجيدة لضغوط المياه لتلبية احتياجات المواطنين.

 

وأضاف رئيس شركة مياة الشرب بالغربية أن المحطة يتم متابعتها عن طريق منظومة الإسكادا الموجودة بالمحطة وفي هذا السياق شدد على الإلتزام بصيانة جميع المعدات ورفع كفاءتها، والإلتزام بالجدول الزمنى للتشغيل، والاهتمام بالنظافة العامة للمحطة والالتزام بخطة الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وأختتم شطا الجولة بالمرور علي أعمال الإحلال والتجديد لخط  إنحدار الصرف الصحي الموجود بشارع سيدي محمد بمدينة سمنود من فخار ٧ بوصة إلي بلاستيك قطر ١٧ بوصة تنفيذ الجمعية التعاونية بطول حوالي٥٥٠م/ط وشدد علي سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة لإنتهائها حيث أن تلك الأعمال تعد ضمن خطة الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة سمنود.

وتأتى هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية على مستوى أفرع الشركة والمحطات المختلفة للوقوف على مدى كفاءة المحطات واتباع الإجراءات الخاصة بالتشغيل.

 

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