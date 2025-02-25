منتخب الكرة النسائية يتعادل 2-2 مع رواندا في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب الكرة النسائية، تعادل منتخب مصر لكرة القدم النسائية مع منتخب رواندا، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للسيدات.

تقدم منتخب مصر بهدف أول عن طريق نهى طارق في الدقيقة 6، ثم تعادل المنتخب الرواندي عن طريق ياني سي في الدقيقة 28، ثم خطفت حبيبة عصام الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 90+6 ينجح منتخب رواندا في خطف هدف التعادل الثاني، ليفوز منتخب مصر 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

منتخب مصر يواجه غانا

بهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر لمواجهة منتخب غانا في المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للكرة النسائية.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، تشكيل الفريق الذي يبدأ به مباراته أمام منتخب رواندا، في تصفيات أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب الكرة النسائية أمام رواندا

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حبيبة صبري (1) – إيمان حسن (12) – نور خالد (4) – ندى عماد (6) – ياسمين عبد العزيز (7) – عهد طارق (18) – أميرة محمد (8) – نور عبد الواحد (3) – نهى طارق (11) – مهيرة علي (22) – حبيبة عصام (10).

وعلى مقاعد البدلاء اللاعبات: فرح سمير علي (16) - رودينا عبد الرسول (2) - ثريا أشرف عبد الله (5) - منار السيد هاني (21) - منة عزت عبد الحميد (19) - مروة توفيق أحمد (20) - يارا صبري بسيوني (14).

منتخب مصر يفوز في الذهاب بهدف

وانتهت مباراة الذهاب في العاصمة الرواندية كيجالي بفوز منتخب مصر بهدف دون مقابل.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية مع نظيره الرواندي في إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، الذي عقد أمس بأحد فنادق الإسماعيلية، عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما يظهر منتخب رواندا بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الخضراء.

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