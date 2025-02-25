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رياضة

شوط أول سلبي بين النصر والوحدة في الدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، انتهي الشوط الأول من مباراة فريق الوحدة السعودي مع منافسه النصر بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الثلاثاء، في الدوري السعودي .

و يستضيف نادي الوحدة السعودي منافسه النصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 22 لمنافسات الدوري السعودي .

تشكيل النصر أمام الوحدة

ويدخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المباراة بالتشكيلة التالية:

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 44 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد الوحدة فى المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وكان  النصر تعرض للخسارة أمام الاتفاق 3 - 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

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