الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طلب عاجل من النصر بشأن مباراته المقبلة بالدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، كشفت تقارير سعودية  أن نادي النصر السعودي تقدم بطلب عاجل إلى رابطة دوري المحترفين بتأجيل مباراته المقبلة أمام العروبة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ23 من المسابقة.

ووفقًا لِما أكده الإعلامي عبد العزيز الجوهر مقدم الاستديو التحليلي وبرنامج برا_18 على قناة السعودية الرياضية تقدم كل من نادي النصر ونادي التعاون بطلب إلى لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتأجيل مباراتيهما المحليتين من أجل ضمان الجاهزية في مسابقتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

وقال الجوهر: "تقدم التعاون بطلب للجنة المسابقات لتأجيل مباراته ضد الفتح في الجولة الـ23 يوم 1 مارس المقبل حتى يضمن الإعداد الجيد لمواجهته الآسيوية ضد نادي تراكتور الإيراني يوم 4 من مارس.


كما وجه النصر خطابًا للجنة لتأجيل مباراته ضد العروبة والتي تأتي قبل 3 أيام من ملاقاة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الـ3 من مارس 2025 في طهران

وينتظر أن تحسم لجنة المسابقات موقفها من خطابات التعاون والنصر بتأجيل مباراتيهما اللتين تسبقان المواجهة الآسيوية خلال اليومين المقبلين.

 

يذكر أن النصر خسر على ملعبه مساء الجمعة في مباراة الجولة 21 للدوري السعودي أمام الاتفاق 3 ـ 2 وابتعد من جديد عن المتصدر الاتحاد.

وفي المقابل تعادل التعاون مع الشباب في مباراة مثيرة بنتيجة 2 ـ 2 ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي أبطال آسيا للنخبة أبطال آسيا الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري أبطال أسيا 2 دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا رابطة الدوري السعودي للمحترفين فريق النصر السعودي نادي النصر السعودي نادي النصر

مواد متعلقة

علاء نبيل يشارك فى اجتماعات اللجنة الفنية لاتحاد شمال أفريقيا

موعد مباراة ضمك والعروبة بالدوري السعودي

أزمة إمام عاشور مع التوأم في طريقها للحل، اللاعب يقدم أفضل مستوياته مع الأهلي، كواليس الصلح المرتقب بين نجم الأحمر وحسام حسن برعاية أبو ريدة

مانشستر يونايتد ينتزع تعادلا صعبا أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

إيفرتون يزيد أوجاع مانشستر يونايتد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

قناة مجانية تنقل قمة الأهلي والزمالك بالدوري

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس بالدوري الإسباني

موعد مباراة أرسنال ووست هام بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

بعد صرف مرتبات فبراير، المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025

أبرزها الزمالك وزد، مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

وزير الصحة: توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية بقيمة 1.2 مليار جنيها

مواعيد مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة 15 مايو.. الأب وشقيقين وراء الجريمة.. اختطفوا شابًّا وأنهوا حياته.. والمحكمة تحيل أوراقهم للمفتي

7 أرقام قياسية جديدة للملك المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية