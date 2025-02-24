طلب عاجل من النصر بشأن مباراته المقبلة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، كشفت تقارير سعودية أن نادي النصر السعودي تقدم بطلب عاجل إلى رابطة دوري المحترفين بتأجيل مباراته المقبلة أمام العروبة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ23 من المسابقة.

ووفقًا لِما أكده الإعلامي عبد العزيز الجوهر مقدم الاستديو التحليلي وبرنامج برا_18 على قناة السعودية الرياضية تقدم كل من نادي النصر ونادي التعاون بطلب إلى لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتأجيل مباراتيهما المحليتين من أجل ضمان الجاهزية في مسابقتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

وقال الجوهر: "تقدم التعاون بطلب للجنة المسابقات لتأجيل مباراته ضد الفتح في الجولة الـ23 يوم 1 مارس المقبل حتى يضمن الإعداد الجيد لمواجهته الآسيوية ضد نادي تراكتور الإيراني يوم 4 من مارس.



كما وجه النصر خطابًا للجنة لتأجيل مباراته ضد العروبة والتي تأتي قبل 3 أيام من ملاقاة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الـ3 من مارس 2025 في طهران

وينتظر أن تحسم لجنة المسابقات موقفها من خطابات التعاون والنصر بتأجيل مباراتيهما اللتين تسبقان المواجهة الآسيوية خلال اليومين المقبلين.

يذكر أن النصر خسر على ملعبه مساء الجمعة في مباراة الجولة 21 للدوري السعودي أمام الاتفاق 3 ـ 2 وابتعد من جديد عن المتصدر الاتحاد.

وفي المقابل تعادل التعاون مع الشباب في مباراة مثيرة بنتيجة 2 ـ 2 ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

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