الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رياضة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2025

أتليتكو مدريد وبرشلونة
أتليتكو مدريد وبرشلونة

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا، يبحث عشاق كرة القدم في العالم عن بث مباشر لمباراة برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد، والتي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات بين سبورت  أو عبر موقع فيتو الإخباري.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن تقام  مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 من شهر فبراير الحالي، في الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات مسابقة كأس ملك إسبانيا موسم 2024-25، عن طريق شاشة شبكة قنوات إس إس سي السعودية الرياضية المشفرة، على قناة SSC1 HD.

 

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا
مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد

وعلى الصعيد التاريخي التقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في 47 مواجهة سابقة ضمن منافسات كأس الملك، حقق خلالها الفريق الكتالوني 22 فوزا مقابل 16 انتصار لأتلتيكو، فيما انتهت 9 مواجهات بينهما بالتعادل.


وسجل لاعبو برشلونة 93 هدفا في مرمى أتلتيكو مدريد، واستقبلت شباكهم 71 هدفا في منافسات كأس الملك.

التشكيل المتوقع لبرشلونة وأتليتكو مدريد

ونستعرض التشكيل المتوقع لمباراة القمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

 

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - جافي.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه ماريا خيمينيز - روبن لو نورماند - خافي جالان.

خط الوسط: جيوفاني سيميوني - رودريجو دي بول - بابلو باريوس - سامو لينو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.

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