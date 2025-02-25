سقوط دجالين بـ كرموز بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج  الروحانى 

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحانى.



نصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال زعمهما قدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل - هاتفى محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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