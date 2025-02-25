ختام تدريب 289 مشرفة تمريض في كفر الشيخ لتعزيز جودة الخدمات الصحية

اختتمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ فعاليات البرنامج التدريبي الأول من نوعه لتأهيل وتطوير مهارات مشرفات التمريض في 289 وحدة صحية على مستوى المحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وبمشاركة قيادات القطاع الصحي.

واستمر البرنامج التدريبي لمدة 15 يومًا، مستهدفًا تعزيز قدرات رئيسات التمريض في الوحدات الصحية، بما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الأداء المهني للعاملين في القطاع الصحي.

محتوى التدريب وأهدافه

جاءت هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تطوير الكوادر الصحية وتأهيلها وفق أحدث المعايير، كما حظيت بدعم من اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، الذي يولي اهتماما خاصا ببرامج التدريب المستمرة، لضمان تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

تناول البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية، من بينها: الرعاية الصحية الأولية، وتشمل خدمات طب الأسنان، الصيدلة، الأمومة والطفولة، التطعيمات، الصحة المدرسية، وتنظيم الأسرة، ومعايير مكافحة العدوى والجودة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية داخل الوحدات الصحية.

وأيضا التدريب على نظام IMCI، الخاص بإدارة حالات الأطفال المرضية، لتحسين سبل الرعاية المقدمة لهم، وأعمال التسجيل والملفات الطبية، بهدف تنظيم وتوثيق البيانات الصحية بكفاءة، والتعرف على المبادرات الصحية القومية، لتعزيز دور مشرفات التمريض في تنفيذ المشروعات الصحية الوطنية.



نتائج التدريب وردود الفعل

وقد خضع المشاركون لاختبارات قبل وبعد كل جلسة تدريبية لقياس مستوى التقدم في استيعاب المحتوى، وأشاد المتدربون بجودة التدريب والمعلومات المقدمة. ومن أبرز مخرجات البرنامج، تم وضع مخطط شامل لتنظيم حركة المرضى داخل الوحدات الصحية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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