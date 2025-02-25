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خارج الحدود

السفير سامح أبو العينين يستقبل المدير العام للاستجابة الدولية للأزمات بوزارة الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي

لقاء السفير سامح
لقاء السفير سامح أبو العينين والدبلوماسى الكندي، فيتو

استقبل السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية،  كريم فيناري المدير العام للاستجابة الدولية للأزمات بوزارة الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي.

 

العلاقات المصرية الكندية

جاء ذلك خلال زيارة المدير العام للاستجابة الدولية للأزمات بوزارة الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي، إلى القاهرة لدعم العلاقات المصرية الكندية وتنسيق الجهود تجاه الأزمات الكائنة بالمنطقة.

 

دور مصر وكندا فى أزمة غزة

وتناول اللقاء التنسيق بين الجانبين وللتعرف عن قرب على الأوضاع على الأرض اتصالًا باستقبال مصر لملايين من اللاجئين، وتبعات أزمتي غزة والسودان على مصر، حيث تم التطرق إلى المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها الحكومة الكندية لغزة، وحرص المسئول الكندي على تقديم الشكر لمصر على دورها المحوري فيما يتعلق بمحاولات حلحلة الأزمات الحالية بالمنطقة وخاصة الحرب في غزة.

تم أيضًا تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لعقد جولة المشاورات السياسية والاستراتيجية القادمة التي ستعقد في أوتاوا.

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سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية كريم فيناري وزير الخارجية الحرب في غزة

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