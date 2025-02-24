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محافظات

محافظ دمياط يوافق على تعديل إجراءات التنازل للوحدات السكنية برأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تعديلًا بدليل التنازل الخاص بالوحدات السكنية بمدينة رأس البر.

محافظ دمياط: القرارٍ تم لتلبية شكاوى المواطنين والحفاظ على حقوقهم 

وأوضح " محافظ دمياط " أن هذا الاجراء يهدف بالأساس إلى الحفاظ على حقوق وتعزيز موارد الوحدة المحلية بالمدينة، مشيرًا الى أن المحافظة حرصت على اتخاذ تلك الخطوة نظرًا لورود شكاوى عديدة من المواطنين بشأن مواجهتهم لصعوبات في توثيق ممتلكاتهم بسبب اعتراضات من أشخاص  ليس لهم أي صفة بالوحدة.

ولفت " الدكتور أيمن الشهابي " أن القرار تضمن تشكيل لجنة برئاسة المستشار هيثم الغندور  المستشار القانوني للمحافظة، وبعضوية ممثلين عن إدارات الشئون القانونية والوحدة المحلية لمدينة رأس البر، تكون مهمتها دراسة الدليل السابق وإجراء التعديلات اللازمة لحل مشكلات المواطنين وتسهيل الإجراءات.

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