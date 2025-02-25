الظهور الأول لـ أنيس بو جلبان في تدريب المصري

وصل منذ قليل التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي إلى ستاد الكلية الحربية، استعدادا لقيادة المران الأول له مع الفريق.

ويعد هذا الظهور الأول للمدرب التونسي وجهازه المعاون بقيادة المصري.

المصري يتعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان خلفا لعلي ماهر

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلفا للمدرب السابق علي ماهر وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف لينتهي بنهاية موسم 2026/2025.

الجهاز الفني الجديد للمصري بالكامل



ووافق مجلس إدارة النادي على تشكيل الجهاز الفني التونسي المعاون والذي يضم إلى جوار بوجلبان كل من:

أنيس بن عبد القادر مدربًا عامًا، الكابتن محمد بن الحبيب تومي مدربًا لحراس المرمى، الكابتن محمد وجيه بلعيد مدربًا للياقة البدنية، الكابتن أشرف بن الهادي طياري محللًا للأداء، الكابتن حسن بن صلاح الدين أخصائيًا للتأهيل.

رحيل علي ماهر عن المصري

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي رسميا عن الفريق الأحد بعد التعادل أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

وكان مصدر داخل النادي المصري قد كشف كواليس رحيل علي ماهر المدير الفني عن الفريق البورسعيدي بعد التعادل أمام الإسماعيلي بالدوري المصري وهل هو إقالة أم استقالة.

رحيل علي ماهر عن المصري

وعلمت فيتو من المصدر أن رحيل علي ماهر جاء بناء على قرار كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري الذي قرر إقالته لكن تم الاتفاق على أن يتقدم باستقالته حتى يتسنى له تدريب فريق آخر بالدوري بناء على لائحة المدربين.

موعد مباراة المصري القادمة

ويستعد فريق المصري لموجهة سموحة الخميس القادم 27 فبراير في ال 4 مساءً علي ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر ببطولة الدورى المصري البورسعيدي

موقف المصري بالدوري الممتاز

ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم

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