رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة نيوكاسل يونايتد غدا في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
محمد صلاح يسعي لتحطيم رقم قياسي جديد
ويطمح محمد صلاح لتسجيل هدفين على الأقل في شباك نيوكاسل لتصدر قائمة الهدافين الأجانب التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاشتراك مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي المعتزل.
وأحرز صلاح 182 هدفا في مسيرته بالبطولة المرموقة حاليا، ليحتل المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة بشكل عام، بفارق هدفين فقط خلف أجويرو، صاحب المركز الرابع بالقائمة، والذي أحرز أكبر عدد من الأهداف بين اللاعبين الأجانب في البطولة.
ويعتبر نيوكاسل أحد الضحايا المفضلين لصلاح، حيث أحرز في مرماه 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، في 16 مباراة لعبها أمام الفريق الملقب بـ(الماكبايث).
وشهد لقاء الفريقين الأخير بالبطولة تألقا للنجم محمد صلاح، بعدما أحرز هدفين وصنع هدفا آخر لزميله كورتيس جونز.
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