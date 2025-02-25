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رياضة

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة نيوكاسل يونايتد غدا في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

محمد صلاح يسعي لتحطيم رقم قياسي جديد

ويطمح محمد صلاح لتسجيل هدفين على الأقل في شباك نيوكاسل لتصدر قائمة الهدافين الأجانب التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاشتراك مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي المعتزل.

وأحرز صلاح 182 هدفا في مسيرته بالبطولة المرموقة حاليا، ليحتل المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة بشكل عام، بفارق هدفين فقط خلف أجويرو، صاحب المركز الرابع بالقائمة، والذي أحرز أكبر عدد من الأهداف بين اللاعبين الأجانب في البطولة.

ويعتبر نيوكاسل أحد الضحايا المفضلين لصلاح، حيث أحرز في مرماه 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، في 16 مباراة لعبها أمام الفريق الملقب بـ(الماكبايث).

وشهد لقاء الفريقين الأخير بالبطولة تألقا للنجم محمد صلاح، بعدما أحرز هدفين وصنع هدفا آخر لزميله كورتيس جونز.

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