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رياضة

الأهلي يفتقد جهود 7 لاعبين أمام حرس الحدود غدًا

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

غيابات الاهلي أمام حرس الحدود 

وتأكد غياب السداسي طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعلي معلول، ومحمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله وكريم فؤاد،بسبب الإصابات المختلفة.

كما يغيب رضا سليم، بسبب الإصابة ورفع اسمه من قائمة الفريق.

 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الأربعاء. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، في الرابعة عصر غد الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

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