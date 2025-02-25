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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات في مدينة الجمالية

جولة ليلية لمحافظ
جولة ليلية لمحافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم، جولة استهدفت مدينة الجمالية، في جولة مفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى النظافة في الشوارع، والتأكد من عدم وجود اشغالات، مشددا على ضرورة استمرار متابعة عمل منظومة النظافة يوميا وعلى مدار الساعة.

التقى بالمواطنين واستمع إليهم

وتفقد محافظ الدقهلية، شارع الترعة بمدينة الجمالية، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم مؤكدًا لهم أنه يتفقد يوميا بنفسه المراكز والمدن والقرى، للوقوف على مستوى الخدمات بشكل شخصي، وتفقد سوق اليوم الواحد، وأكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة، والإعلان عنها بشكل واضح.

 

متابعة حالة الإشغالات بشوارع المدينة

ووجه محافظ الدقهلية، لرئيس المدينة بمتابعة حالة الإشغالات بشوارع المدينة، ورفع أي إشغالات تعوق حركة المرور أو السير بالشوارع، حفاظا على مصالح المواطنين، وتيسير الحركة في قضاء حوائجهم بسهولة دون عراقيل.

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