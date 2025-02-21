تفاصيل ومستندات قرض البقالة من البنك الزراعي

أوضح مسئولو البنك الزراعي إنه يمكن للعملاء الحصول على قرض لمحلات البقالة وفق عدد من الشروط والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التمويل.

وكشف مسئولو البنك الزراعي أنه يحب توجه العميل إلى فرع البنك وبصحبته العديد من المستندات حيث تضم القائمة ما يلي:

السجل التجارى والبطاقة الضريبية.

توافر التراخيص اللازمة للنشاط.

عقد التمليك أو الإيجار لمقر النشاط.

بطاقة الرقم القومى.

إيصال مرافق حديث.

دراسة جدوى مبسطة لما هو مطلوب.

الفرع يطلع على الأوراق ويقوم بعمل الدراسات اللازمة وتحديد بعد ذلك كافة محددات التمويل سواء قيمة القرض أو سعر الفائدة.

مع العلم أن المشروعات التجارية خارج مبادرة الـ 5%.



كشف البنك الزراعي عن تفاصيل قروض تمويل المصانع للعملاء.

وقال البنك الزراعي إن هناك عدة مستندات أساسية مطلوبة من العملاء لإتمام عملية التمويل للقرض.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية

وتتضمن المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة للعملاء ومنها خدمات بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية.

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.