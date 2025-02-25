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محافظ المنوفية: ألف بون مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

شهد صباح اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استلام 1000 بون مشتريات مواد غذائية مجانية بقيمة نصف مليون جنيه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحاسب سامى عبدالصادق القائم بأعمال البنك الزراعي المصري ونائب رئيس مجلس الإدارة لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، جاء ذلك بحضور أحمد عطية قائم بأعمال رئيس قطاع البنك الزراعي بالمنوفية، وشيم الجمل مدير العلاقات العامة بالبنك.
 

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تكلفة البون الواحد بقيمة 500 جنيه وأن عملية توزيع البونات المجانية تتم وفقًا للأبحاث الاجتماعية الميدانية لتحديد أولويات الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى هذه المبادرة تعد كمساهمة من البنك الزراعي لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتلك الفئات المستحقة.

الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية 

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية شكره للبنك الزراعي المصرى لتقديم الدعم المستمر للأسر المستحقة وتخفيف العبء عن كاهلهم، مثمنًا جهود البنك ومساهمته المجتمعية الفعالة في النهوض والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تفعيلا لمبدأ التكافل الاجتماعي، مؤكدًا على استمرار التعاون الدائم مع البنك الزراعي المصري للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة بربوع المحافظة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا وتزامنًا مع حلول شهر رمضان لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

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