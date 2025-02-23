الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي يصل الشرق الأوسط الأربعاء لمحاولة تمديد اتفاق غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفاد موقع «أكسيوس»، بأن المبعوث الأمريكي يصل إلى منطقة الشرق الأوسط يوم الأربعاء في محاولة لتمديد المرحلة الأولى من صفقة الأسري واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق التبادل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين 

وكانت حركة حماس طالبت اليوم الوسطاء والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق التبادل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من دون أي تأخير.

واعتبرت أن “تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكشف مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”، مؤكدة أن تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف إلى التهرب من التزامات الاتفاق.

إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني

وكان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني أمس السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكن نتنياهو قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما قاله عن انتهاكات من قبل حماس.

وزعم مكتب نتنياهو أمس السبت، إنه في ضوء الانتهاكات المتكررة من قبل حماس، بما في ذلك المراسم التي تذل رهائننا والاستغلال الساخر لرهائننا لأغراض دعائية، فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الأسري الفسطينيين الذي كان مخططا له أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التاليين، وبدون المراسم المهينة.

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