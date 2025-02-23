لبنانيون يهاجمون حزب الله بشأن التشييع الضخم لنصر الله: استعراض قوة ومصاريف بلا جدوى

وسط استنفار أمني، وبعد قرابة خمسة أشهر على اغتياله يوم 27 سبتمبر الماضي بغارات إسرائيلية مدمرة على منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، يشيع حزب الله أمينه العام السابق حسن نصرالله في مراسم حاشدة، اليوم الأحد.

اندلاع إشكال وتضارب قبل تشييع نصر الله

ودخلت مجموعة من أنصار حزب الله حاملة أعلامه وصور نصرالله إلى مدينة كميل شمعون الرياضية تلك المنطقة ذات الأغلبية السنية، ما أدى إلى اندلاع إشكال وتضارب.

هذا ويتوجه المشيعون بعد المراسم نحو موقع الدفن المستحدث لنصرالله في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة.

إلا أن هذا الحدث المرتقب اليوم، أشعل وكما العادة الخلاف بين اللبنانيين، إذ رأى الكثيرون أنه مجرد استعراض قوة للحزب الذي مني بخسائر فادحة خلال الحرب.

كما أعرب عدد من اللبنانيين المعارضين لحزب الله عن امتعاضهم لمشاركة فصائل عراقية ومسؤولين حوثيين.

ورأى آخرون أن الحزب عمد عبر الابتزاز إلى حشد أنصاره، لاسيما بعدما وجه نجله قبل يومين رسالة إلى محبي نصرالله بالنزول إلى الساحة اليوم، من أجل التأكيد على رد الجميل "للسيد الذي قدم روحه دفاعا عنهم".

من أين الأموال الخاصة بتشييع نصر الله



بينما تساءل البعض عن مصدر الأموال التي دفعت على هذا التشييع والمنصة الضخمة التي أقيمت في الموقع.

كما أبدى عدد من اللبنانيين استغرابهم من كيفية تأمين الأموال بظرف قصير بينما لا يزال آلاف اللبنانيين الذين هدمت ودمرت منازلهم جراء الحرب التي فتحها حزب الله تحت ذريعة مساندة أهل غزة في العراء.

هذا ويشكل التشييع أول حدث جماهيري لحزب الله منذ المواجهة المفتوحة التي فتحها الحزب مع إسرائيل الصيف الماضي، وانتهت بوقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، بعدما خرج منها الحزب أضعف سياسيًا وعسكريًا، وسط خسارة أبرز قيادييه العسكريين والسياسيين على رأسهم إلى جانب نصرالله قريبه وخليفته هاشم صفي الدين. علما أنه من المقرّر دفن صفي الدين يوم الاثنين في مسقط رأسه ببلدة دير قانون النهر جنوب لبنان.

في حين دعا الأمين العام الحالي للحزب نعيم قاسم مناصريه إلى "مشاركة واسعة" في المراسم، قائلا "نريد تحويل هذا التشييع إلى مظهر تأييد وتأكيد على الخط ونحن مرفوعو الرأس".

يذكر أن هذا التنظيم الشيعي الموالي لإيران هيمن لسنوات طويلة على الحياة السياسية في لبنان، لكن الانقسام حول دوره لا يزال مستمرا، إذ يعتبر كثير من اللبنانيين أنه "دولة داخل الدولة".

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