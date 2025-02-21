الجمعة 21 فبراير 2025
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خارج الحدود

موعد ومكان جنازة حسن نصر الله

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن حزب الله اللبنانى يستعد لإقامة مراسم جنازة أمينه العام الراحل حسن نصر الله بعد غد الأحد، بعد 5 أشهر تقريبا من اغتياله في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

جنازة حسن نصر الله 

وقُتل نصر الله يوم 27 سبتمبر في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه قادة في الحزب، في ضربة قوية للحزب الذي كان في مرحلة مبكرة من مواجهة هجوم إسرائيلى.

وقاد نصر الله الحزب عقودا من الصراع مع إسرائيل، وأشرف على تحوله إلى قوة عسكرية ذات نفوذ إقليمي وأصبح أحد أبرز الشخصيات في المنطقة.

وستتضمن الجنازة التي ستقام في الضاحية الجنوبية تشييع جثمان هاشم صفى الدين، الذى قاد حزب الله أسبوعا بعد اغتيال نصر الله قبل أن تقتله إسرائيل أيضا.

وتقام المراسم فى ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية -الأكبر في لبنان- على مشارف الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.

وسيوارى نصر الله الثرى فى مكان قريب أعد خصيصا لدفنه، علما أنه دُفن بصورة مؤقتة بجوار ابنه هادي الذي لقي حتفه وهو يقاتل في صفوف حزب الله عام 1997.

وقال مسؤول إيراني، إن وزير الخارجية عباس عراقجي سيحضر الجنازة.

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