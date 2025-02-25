الثلاثاء 25 فبراير 2025
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مفتي الجمهورية يشهد لقاء توعويا عن مواجهة الشائعات بمدرسة ابن لقمان بالمنصورة

استقبال مفتي الجمهورية
استقبال مفتي الجمهورية بالدقهلية، فيتو

شهد  الدكتور نظير عياد ‏مفتي الجمهورية اليوم الثلاثاء  اللقاء التوعوي  بمدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب المنصور التعليمية بعنوان مواجهة الشائعات.

 

اللقاء التوعوي  بمدرسة ابن لقمان الإعدادية

وذلك  بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية،  أمين الدسوقي مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بديوان عام الوزارة وذلك تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية- الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية 
 

 

 

حضر اللقاء بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، الدكتور  أحمد يحيي مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية، ونهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، الدكتورة جميلة مسعد مدير الأنشطة بالمديرية، نجوي الدماصي عضو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية. 
ولفيف من قيادات التعليم بالدقهلية ، وعدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية (عام - فني) ومشرفيهم من مختلف الإدارات التعليمية بالدقهلية.

 

فقرات اللقاء التوعوي بمدرسة في المنصورة 

استهلت فقرات اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيب وتقدير واحتفاء من السيد المهندس محمد الرشيدي مدير المديرية.

 

مواجهة الشائعات ومدى خطورتها وأثرها


ثم ألقى فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية محاضرة ثرية حول موضوع مواجهة الشائعات ومدى خطورتها وأثرها على تدمير أواصر المجتمعات وكيف أنها الأداة الأكثر خطورة في حروب هذا الزمان كما بين فضيلته إثم نشر الشائعات دون التثبت منها والبحث عن مدى صحتها من عدمه.
 

فتح باب الأسئلة وأجاب فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية

في نهاية المحاضرة تم فتح باب الأسئلة وأجاب فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية عليها وقد أثنى  علي الطلاب الحاضرين ودعاهم إلي الاجتهاد في إعمال العقل والاستعانة بالعلم في ما يفيد وما يرضي الله تعالى عز وجل

قدم فقرات اللقاء الدكتور  محمد فاضل معلم خبير اللغة العربية بمدرسة الشهيد أحمد موافي الرسمية المتميزة للغات

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وذلك ‏في إطار تعاون المستمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ودار الإفتاء المصرية وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن عقد عدد من الندوات الحوارية في الجامعات والمدارس الثانوية والتعليم الفني

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