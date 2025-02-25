رصف طرق وتركيب انترلوك وتطهير ترع ورفع مخلفات، أعمال تطوير مكثفة بمدينة القرنة

تواصلت أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر حي تم رصف طريق وادى الملكات بطول 2200 متر، تم الانتهاء من 2000 متر منها، وذلك بعد أن انتهت اعمال رصف طريق معبد دير المدينة، وتركيب بلاط الانترلوك بموقف السيارات بمسطح 2000 متر مسطح تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

تطوير مدينة القرنة بالبر الغربي



وأكد مصطفى جبريل رئيس رئيس المدينة أن مواطنى المركز يستقبلون أعمال التطوير في القرنة بحالة من الرضا، وذلك على مستوى المدينة والقرى والنجوع التابعة لها.



ومن جانبها قالت المهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل إنه طبقا لتعليمات محافظ الأقصر، يتم حاليا توريد طبقة أساس بطريق حاجر الأقالته التابع لمركز القرنه وحتى الطريق الزراعي تمهيدا لرصفه بطول 1100 متر، وذلك عقب قيام مجلس مدينة القرنة بفتح الطريق وإزالة التعديات.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برفع نواتج تطهير ترعة أصفون، وذلك في مناطق السناينة والعبابدة، حيث وصلت نواتج التطهير إلى 35 طن، وفي إطار توسعة شارع المستشفى بقرية الضبعية بعد نقل محولات الكهرباء، ورفع كافة الإشغالات والمخلفات والتي بلغت نحو 15 طن.

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