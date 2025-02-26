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جامعة طيبة التكنولوجية تنشئ وحدة لمتابعة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل

جامعة طيبة بالأقصر
جامعة طيبة بالأقصر

قال الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، في محافظة الأقصر، إنه يتم إنشاء وحدة جديدة لمتابعة الخريجين، تهدف إلى تعزيز التواصل معهم وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف جوانب حياتهم المهنية.

تأهيل خريجي الجامعات إلى سوق العمل 

وأوضح الدكتور زين الدين أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات الممكنة للطلاب والخريجين، وتحقيق التكامل بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد ربيع، مدير الوحدة، أن الوحدة ستعمل على مساعدة الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل لتنمية مهاراتهم، وتقديم الاستشارات المهنية لهم.

وأضاف ربيع أن الوحدة ستسعى أيضًا إلى تطوير وتحسين البرامج الأكاديمية في الجامعة، بما يتماشى مع التطورات المستمرة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتهدف هذه الوحدة إلى أن تكون حلقة وصل بين الجامعة وخريجيها، ومساعدتهم في تحقيق النجاح في حياتهم المهنية، والمساهمة في تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني.

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