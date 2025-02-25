محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق وموقف الأقاليم (صور)

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، سير أعمال رصف وتمهيد الطرق بمدينة الأقصر، وذلك بمرافقة اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر والمهندس أسعد مصطفى منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مديرة مديرية الطرق بالأقصر وجبريل حسان المشرف على إدارة الحدائق والبساتين، والمهندس عبدالوهاب محمد ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

جولة موسعة لمحافظ الأقصر لمتابعة المشروعات التنموية

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال تطوير شارع خلف معبد الكرنك بدءًا من شارع الهيلتون حتي البيت الفرنساوي ومكاتب الآثار، حيث تم تنفيذ أعمال انترلوك للجزيرة والأرصفة الجانبية، وكذلك تفقد ما تم تنفيذه من قبل مديرية الطرق من التوجيهات السابقة بتطوير جزيرة شارع سيالة بدران حيث تم نهو أعمال التطوير وتم التنسيق مع مجلس مدينة الأقصر لاستكمال أعمال الزراعات.

كما تفقد " عمارة" أعمال الشوارع التي تم إنهائها بمنطقة حوض 18، هذا إلى جانب متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم بطول 250 متر طولي بمتوسط مساحة 3500 متر،الموقف سعة 300 سيارة ويتكون من 6 مظلات منفصلة يتم تغطيتها بخامة قماش مقاومة للقطع والحرارة وأشعة الشمس، ويحتوي علي مبني إنتظار وإستراحة موظفين وغرفة أمن ومنظومة كاميرات ومجمع حمامات، وتتضمن أعمال تطويره تشطيب الواجهة الخارجية من البازلت والحجر الهاشمى وسور كريتال وكاسرات شمس، جاء ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.