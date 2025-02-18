يا صناع الدراما احترموا جلال شهر رمضان! (2)

الفن وسنينه

نستكمل اليوم ما تناولناه في المقال السابق الذي استعرضنا فيه عدد من الأعمال التليفزيونية التي ستعرض خلال موسم رمضان المقبل بعد أيام قليلة، تلك الأعمال التي وجدناها لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع جلال ووقار وعظمة الشهر الفضيل، شهر الخير والعبادات والبركات، أعمال تروج للجريمة والعنف بكل صوره، والقتل والبلطجة والغيبيات وعلاقة الإنسان بالجن والعفاريت والشياطين!

وهي ظاهرة خطيرة استفحلت في السنوات الأخيرة وكأنها متعمدة من صناع هذه الأعمال لجعل الشهر الكريم كباقي شهور العام لا جلال ولا خصوصية له، وهو الذي كان فيه صناع الدراما يحرصون أشد الحرص حتى سنوات ليست ببعيدة، على عرض أعمال معظمها تحمل مورال أخلاقي وأهداف نبيلة ما بين أعمال دينية وتاريخية واجتماعية ذكرنا أمثلة عديدة منها، وفي السطور التالية نعرض لنماذج أخرى مماثلة للأعمال التي لا نحبذ أن نشاهدها في رمضان.

المحلل والانتقام

من الموضوعات المرفوضة أيضًا والتي لاتتناسب مع خصوصية شهر رمضان والتي ستطرح في الأيام المقبلة، موضوع المحلل الشرعي الذي تناولته أعمال سينمائية عديدة من قبل، أشهرها زوج تحت الطلب للزعيم عادل إمام، وطلاق سعاد هانم لأنور وجدي وعقيلة راتب، وجوز مراتي لفريد شوقي وصباح، ولعبة الحب والزواج لفريد شوقي وسعاد حسني..

وهذا الموضوع أثار ومازال جدلًا واعتبرته دار الافتاء المصرية حرامًا شرعًا إذا كان مشروطًا ومتفق عليه بين أطرافه للحصول على المال مقابل الزواج والطلاق السريع، لتتزوج المطلقة من زوجها الأول الذي طلقها ثلاث مرات من قبل!

سيتم طرح هذا الموضوع الشائك من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين وأشرف عبد الباقي ودياب، تأليف وإخراج تامر محسن، وفيه تبحث امرأة مطلقة جميلة عن محلل شرعي لتعود لزوجها السابق الذي طلقها ثلاث مرات وبعد جهد تجد ضالتها في شاب اضطرته جائحة كورونا إلى العمل كسائق أوبر رغم دراسته وعمله المرموق!

الانتقام هو محور أحداث مسلسل إخواتي بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، عن 4 بنات شقيقات تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل والدهن في ظروف غامضة، فيقررن البحث عن قاتله بشتى الطرق حتى لو كان باللجوء إلى الأعمال السفلية والمشعوذين الدجالين بغرض الانتقام منه!

الجن والعفاريت

عالم الجن والعفاريت والأرواح والغيبيات له نصيب وحظ في دراما رمضان المقبل للأسف، رغم أن المولى عز وجل يصفد ويحبس العفاريت والشياطين بصفة خاصة في هذا الشهر المبارك! ولكن هيهات هيهات فصناع الدراما لهم رأي آخر، فلم يكتفوا بمسلسل المداح الذي سيعرض للعام الخامس على التوالي ويتناول هذا العالم، بل ويضيفون له مسلسلًا جديدًا هو الكابتن..

بطولة أكرم حسني وسوسن بدر وآية سماحة وميمي جمال، تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز التوني، ويتناول العمل بشكل كوميدي حكاية طيار يتسبب في سقوط الطائرة التي يقودها ووفاة كل ركابها عدا هو! فتظهر له أرواح بعضهم لتطلب منه تحقيق بعض الأشياء والأمنيات المهمة التي لم يمهلهم القدر لإنجازها، وذلك حتى ترتاح تلك الأرواح وتهدأ.



أما مسلسل المداح فحسنًا فعل منتجه صادق الصباح عندما أعلن أن الجزء الخامس المقرر عرضه برمضان القادم هو الأخير منه، وفيه سيواصل صابر المداح -حمادة هلال رحلته وكفاحه المحفوف بالمخاطر في محاربة الجن والشياطين، العمل تأليف شريف يسري وآمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وكانت النجمة غادة عادل أحدث المنضمين إلى أبطاله حمادة هلال وهبه مجدي وخالد سرحان.

القتل والجرائم المختلفة

أخيرا الجريمة بكل صورها وأشكالها والقتل والعنف والدماء لها النصيب الأكبر في مسلسلات رمضان 2025، ومن هذه النوعية مسلسل أهل الخطايا، بطولة النجم السوري جمال سليمان وسوسن بدر ومحمد ثروت وأحمد فهيم، تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي وإخراج رءوف عبد العزيز، ويتناول مجموعة من أبشع الجرائم الدموية الحقيقية التي وقعت وروعت المجتمع، بعضها حدث في أزمنة بعيدة والبعض الآخر في السنوات الأخيرة.



80 باكو، أول بطولة مطلقة في الدراما التليفزيونية للفنانة الشابة هدى المفتي مع محمد لطفي وسماح أنور، تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر رمزي، وفيه تجسد دور مصففة شعر تعجز عن توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها من الشخص الذي تحبه، فتقرر تكوين تشكيل عصابي صغير من أصدقائها لتوفير هذا المبلغ.

يستمر نصار وخضر اللذان لهما باع طويل في عالم السرقة والنصب والجريمة بشكل عام، في صراعهما المحموم مع الحوت الكبير عيسى الوزان، خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل العتاولة بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة وفيفي عبده التي انضمت لأبطال هذا الجزء، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

ومن الأعمال التي لن تخلو أيضًا من جرائم القتل والعنف.. جريمة منتصف الليل بطولة رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان. وفهد البطل بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نورالدين، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام. وسيد الناس لعمرو سعد وإلهام شاهين وريم مصطفى، تأليف وإخراج محمد سامي.

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