مستندات فتح الحساب للأجانب في بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن ​ المستندات المطلوبة لفتح الحسابات للأجانب في فروع البنك.



وتضمن قائمة المستندات مايلي:

صورة من جواز السفر (يتم تصوير كافة صفحات جواز السفر والتى مدرج بها البلاد التى سافر إليها وتواريخ الدخول والخروج فيما عدا الصفحات الفارغة).

صورة من مستند الإقامة (إقامة سارية المدة عند التعامل مع البنك)

مستند يفيد محل الإقامة بجمهورية مصر العربية فى حالة توافره.

المستندات المؤيدة والتى تؤكد الغرض الذى تم من أجله فتح الحساب.

يجب أن يكون للعميل حساب بنكى فى احد البنوك العاملة فى بلده الاْصلى وان يفوض البنك للتأكدمن صحة بياناته من البنك فى بلده الاْصلى وان يتحمل تكاليف ذلك.

- حساب جارى

"الحد الأدنى لفتح الحساب

- جنيه مصرى: 1500 جم لا يوجد عائد.

- دولار أمريكى للافراد: 100 دولار أمريكى وما يعادلھا من العملات الأخرى.

ولايوجد عائد على الحساب الجارى المصرى ولايوجد عائد على الحساب الجارى بالعملة لشركات

شركات: بدون حد أدنى الحد الادنى.

- حساب جاري بفوائد شهرية بالدولار (الرصيد اليومي) – شركات/ أفراد

افراد: 100 دولار أمريكى وما يعادلھا من العملات الأخرى

الحد الادنى لاحتساب العائد 100دولار امريكي

معدل العائد وصلاحية المنح والتجديد وفقًا للموافقة الخاصة من الإدارات

- حساب جاري بفوائد شهرية باليورو (الرصيد اليومي) – شركات/ أفراد​

افراد: 100 يورو وما يعادلھا من العملات الأخرى

الحد الادنى لاحتساب العائد /100 يورو

معدل العائد وصلاحية المنح والتجديد وفقًا للموافقة الخاصة من الإدارات​

- جنيه استرلينى للافراد: 100""حاليا "" دولار أمريكى وما يعادلھا من العملات الأخرى.

شركات: بدون حد أدنى

- يورو للافراد: 100 دولار أمريكى وما يعادلھا من العملات الأخرى.

شركات: بدون حد أدنى"

"الأشخاص الطبيعيين: شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر ( وقرار الوصاية اذا وجد )

مستند إثبات شخصية (لابد فى بداية التعامل ان يكون بالرقم القومى اما اى تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن او البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)

ايصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون).

و اذا كان العميل مولودا خارج جمهوريه مصر العربيه يجب احضار شهادة ميلاد العميل.

الأشخاص الاعتباريين: العقد الابتدائي، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، المفوضين بالتوقيع وصورة بطاقة الرقم القومى لكل منهم ( بعد الإطلاع على الأصل من قبل الموظف ).

لا يشترط وجود وظيفه فى بطاقه الرقم القومى لفتح حساب جارى او توفير بالبنك ولكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهه التى يعمل بها الموظف فى حاله اختلاف الوظيفه عما هو موضح بمستند تحقيق الهويه،فعند تقدم احد العملاء لفتح حساب ولايوجد وظيفه وحتى نثبت مصدر الدخل بيتم طلب اثبات الدخل باي وسيله ممكنه يستطيع العميل بها اثبات دخله ولا نشترط بان يكون مثبت بالبطاقه ويمكن اثباته باى مستند اضافى اخر



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