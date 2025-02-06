الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

بعد التقرير الأممي عن شركة أمينتوم الأمريكية، الدبيبة يلتقي نائب قائد قوات أفريكوم في طرابلس

الدبيبة يلتقي قائد
الدبيبة يلتقي قائد قوات أفريكوم فى طرابلس، فيتو

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة “طرابلس”، نائب قائد القوات العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، جون برينان. 

 

الدبيبة يتلقى قائد أفريكوم في العاصمة الليبية طرابلس

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون العسكري بحضور رئيس الأركان الليبي، محمد الحداد، ووكيل وزارة الدفاع، عبد السلام الزوبي، ومستشار الأمن القومي، إبراهيم الدبيبة، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت.

 

وتناول المجتمعون مستجدات الوضع الأمني في إفريقيا، والتحديات الإقليمية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وآليات تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة، وأكد الدبيبة أهمية استمرار التعاون العسكري مع الجانب الأمريكي، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المؤسسة العسكرية الليبية، بما يعزز قدراتها في حفظ الأمن والاستقرار.

 

تقرير يكشف عن تواجد شركة أمينتوم العسكرية في غرب ليبيا

يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من التقرير الأممي الصادر في 6 ديسمبر الماضي، والذي تحدث عن نفوذ الميليشيات والتوترات الأمنية وانتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا في شرق وغرب البلاد، وذكر للمرة الأولى بصورة رسمية تواجد قوات عسكرية أمريكية في الغرب الليبي.

 

ولفت التقرير حينها النظر، إلى حقيقة التعاون العسكري الأجنبي مع الأطراف المتحاربة في ليبيا وتنفيذ بعض الشركات الأجنبية وعلى رأسهم شركة "أمينتوم" العسكرية الأمريكية الخاصة لتدريبات عسكرية للميليشيات في المنطقة الغربية داخل الأراضي الليبية.

 

وفى مطلع العام الماضي، تناولت وسائل الإعلام أنباء عن مساعي الولايات المتحدة لتعزيز نفوذها في ليبيا وإرسال وفود تابعة لوزارة الدفاع "البنتاجون" إلى ليبيا، وقيام الملحق العسكري الأمريكي بزيارات عديدة لقواعد ومعسكرات تابعة لرئاسة أركان حكومة الوحدة في طرابلس.

 

أمينتوم تدريب ميليشيات ليبية في قاعدة معيتيقة

وهذه الزيارات تبعها وصول عدد من عناصر شركة "أمينتوم" إلى طرابلس واتخاذهم من قاعدة معيتيقة مقرًا لهم لتدريب قوات ميليشيات اللواء 444 التي يقودها محمود حمزة الموالي للدبيبة، وعلى الرغم من إنكار السلطات الليبية والأمريكية لهذه الإنباء وبعد قرابة العام، تمكن تقرير لجنة الخبراء من كشف ملابسات هذه الأنباء.

 

ووفقًا لفريق التحقيق الأممي فإن “Amentum Services Incorporated” هي شركة خاصة مقرها في الولايات المتحدة قدمت دورات تدريبية أطراف ليبية مسلحة داخل ليبيا وخارجها، وردًا على استفسار من الفريق، ذكرت شركة "أمينتوم" أنها قامت بتدريب جهات أمنية ليبية محتملة خارج البلاد، بموجب العقود المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة.

 

وعلى خلاف ادعاء واشنطن وشركة "أمينتوم" عن عدم وجود أي سجل يفيد قيام الشركة العسكرية الخاصة بأي أعمال في ليبيا أو بإشراك جهات أمنية ليبية، ثبت لأعضاء فريق التحقيق الأممي أن شركة "أمينتوم" قدمت تدريبات لجماعات مسلحة في قاعدة معيتيقة الجوية مطلع عام 2024 ونشرت 400 عنصر على أقل تقدير داخل ليبيا.

 

ويرى الخبراء والمراقبين للشأن الداخلي الليبي، أن لقاء الدبيبة بنائب قائد الأفريكوم يحمل في طياته العديد من المعاني، أهمها تأكيد التواجد الأمريكي في غرب البلاد، وضرورة البحث عن المسؤول من تسريب المعلومات بخصوص تواجد "أمينتوم" في الدولة للجنة الأمم المتحدة، ومناقشة السبل الممكنة لعدم تكرار مثل هذه الحادثة.

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