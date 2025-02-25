سكرتير البابا تواضروس يقود المؤتمر الثالث لشباب الكنيسة الدارسين في أوروبا

استضافت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، برعاية نيافة الأنبا مارك، المؤتمر الثالث لأبناء الكنيسة من الشباب الدارسين في أوروبا، تحت إشراف القس فيلوباتير نبيه، سكرتير قداسة البابا تواضروس لشؤون المهجر، وذلك بمقر المطرانية في درافي.

شارك في المؤتمر 42 شابًا وشابة من عدة دول أوروبية، منها فرنسا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وهولندا وإنجلترا والنمسا، حيث جاء المؤتمر تحت شعار "يجدد مثل النسر شبابك".

وتناول البرنامج الروحي والتعليمي للمؤتمر عدة موضوعات تحت عناوين: "كونوا حكماء، كونوا أمناء، كونوا أقوياء، كونوا قديسين"، إلى جانب دروس كتابية، مجموعات نقاشية، موضوعات طقسية، وندوات ناقشت قضايا معاصرة مثل الشك في الإيمان والازدواجية. كما تخلل المؤتمر اجتماعات صلاة وتسبحة، إضافة إلى إقامة القداس الإلهي يوميًا.

شهد المؤتمر أجواء من التفاعل الروحي والفكري بين الشباب، في إطار تعزيز ارتباطهم بإيمانهم وتراثهم الكنسي رغم إقامتهم في بلاد المهجر.



إيبارشية أسوان تحتفل بسيامة كاهنين جدد وترقية ثلاثة قمامصة

شهدت إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس أولى السيامات الكهنوتية في عهد نيافة الأنبا بيشوي، أسقف الإيبارشية، خلال قداس احتفالي أقيم في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، بمناسبة بدء الصوم الكبير.

ترأس القداس نيافة الأنبا بيشوي، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، إلى جانب مجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء الرهبان.

وخلال القداس، وبعد صلاة الصلح، تمت سيامة كاهنين جديدين للخدمة في كنائس الإيبارشية، وهما الشماس سامح إميل، الذي نال اسم القس لوقا ككاهن عام، والشماس مينا روماني، الذي سيم على كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بولا بمنطقة المسلة باسم القس مرقس. وتوجه الكاهنان الجديدان إلى دير القديس الأنبا هدرا السائح بغرب أسوان لقضاء فترة الأربعين يومًا المقدسة.

كما شهد القداس ترقية ثلاثة من الآباء الكهنة إلى رتبة القمصية، وهم القمص مينا فيكتور، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة كوم أمبو، والقمص جرجس إسرائيل، والقمص أثناسيوس موريس، كاهني كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان.

واختتمت الاحتفالية في أجواء من الفرح الروحي، وسط تهنئة من الحضور للآباء الجدد وأسرهم.

البابا تواضروس يتلقى تقريرًا عن الخدمة في إيبارشية البحيرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مجمع كهنة إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بحضور نيافة الأنبا باخوميوس، مطران الإيبارشية.

كلمة روحية

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، حيث ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كلمة روحية مستندة إلى ثلاث آيات من الأصحاح السادس من إنجيل القديس متى، تناولت المبادئ الروحية التي يجب أن ترشد حياة المؤمنين خلال فترة الصوم المقدس.

وخلال الاجتماع، استعرض قداسة البابا تواضروس الثاني تقريرًا حول أوضاع الخدمة في الإيبارشية، وتابع مع الآباء الكهنة أبرز الموضوعات المتعلقة بالخدمة. كما أجاب عن أسئلتهم وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الرعوي.

واختتم اللقاء مع قداسة البابا تواضروس الثاني بالصلاة وتناول وجبة الأغابي في أجواء من المحبة الأخوية، مع التقاط الصور التذكارية تخليدًا لهذه المناسبة.

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